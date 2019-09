Von Rene Wenzel

Bökendorf (WB). Nach Platz vier in der Vorsaison läuft es für den SV Bökendorf in der Frauenfußball-Regionalliga aktuell nicht so rund. Mit nur einem Punkt aus vier Spielen steckt das Team von Spielertrainerin Tina Drewitz aktuell im Abstiegskampf. Große Abstiegssorgen verbreiten sich bei den Rot-Weißen aber nicht.

»Wir werden noch unsere Punkte holen«, unterstreicht Drewitz, die dabei auf die Heimstärke des SVB setzt. 27 Zähler holte das Team als Aufsteiger in der Vorsaison. Die starke Bilanz beförderte die Bökendorferinnen auf Platz vier – ein Ergebnis, das in dieser Saison nicht zu toppen sein dürfte. »Da haben wir ganz viele Spiele super knapp für uns entschieden. Einige hätten auch in die andere Richtung kippen können«, erinnert sich Drewitz.

Die aktuelle Situation kennt der Klub überhaupt nicht. Die Erfolgsgeschichte aus den vergangenen Jahren ist über den Sportkreis Höxter hinaus bekannt. Doch nach Aufstiegen und Top-Platzierungen geht der Blick jetzt in eine ganz andere Tabellenregion. Die Gründe dafür nennt die Spielertrainerin: »In den Spielen lief noch einiges gegen uns. Wir hatten Probleme mit Verletzungen und hatten auch bisher nur ein Heimspiel.«

Und der Spielplan in den ersten Wochen meinte es nicht gut mit den Rot-Weißen. Zunächst musste der SVB beim absoluten Top-Favoriten Borussia Bocholt antreten. Immerhin sah Drewitz bei der 1:5-Klatsche eine »gute zweite Halbzeit«. Daran wollte die Mannschaft eigentlich im zweiten Auswärtsauftritt beim euphorischen Aufsteiger SV Menden anknüpfen. Doch nach einer »super langen Fahrt mit Stau« reichte es nur zu einem späten Punktgewinn.

Am meisten rechnete Drewitz dann mit drei Zählern im ersten Heimspiel. Doch gegen Borussia Mönchengladbach II zeigte der SVB nur in den ersten 45 Minuten eine ordentliche Leistung. Was dann passiert ist? »Ein früher Gegentreffer, der uns überhaupt nicht gepasst hat. Danach hat uns vorne die Durchschlagskraft gefehlt«, blickt die Spielertrainerin zurück.

Ohne große Erwartungen ging es zuletzt zum 1. FC Köln II. Gegen den aktuellen Spitzenreiter musste man eine deutliche 0:5-Niederlage einstecken. Es fehlte der stark ersatzgeschwächten Mannschaft an Erfahrung. Schon nach zehn Minuten stand es 0:3 – ohne die wichtigen Stützen Pamela Jahn, Svenja Lessmann, Carla Oelmann, Lena Kuhlmann und Marina Heidebrecht ging nicht viel in der Domstadt. »Da kann ich der jungen Mannschaft keine Vorwürfe machen. Viele haben ihre ersten Erfahrungen in der Regionalliga gemacht«, so Drewitz.

Am kommenden Sonntag sieht die Personalsituation im Heimspiel gegen die Spvg. Berghofen wieder besser aus. Auf einen eigenen Einsatz kann die 33-Jährige aber wohl weiter nicht verzichten. Drewitz ist in der aktuellen Phase mit ihrer Erfahrung zu wichtig für die junge Mannschaft. »Ich will aber niemanden den Platz wegnehmen«, unterstreicht die frühere Bundesliga-Spielerin. Gerne hätte die Mittelfeldspielerin das Team im Sommer noch umfangreicher verstärkt. Doch einige Anfragen führten nicht zum gewünschten Ergebnis. »Für viele Spielerinnen ist der Aufwand zu groß. Für mich ist es nur schwer nachvollziehbar, dass einige diese Chance nicht nutzen«, sagt die Lehrerin.

Immerhin ist eine Rückkehr von Yvonne Hansmeier absehbar. Nach einem Kreuzbandriss im März dieses Jahres befindet sich die 29-Jährige wieder im Mannschaftstraining.

Die Mittelfeldspielerin absolviert schon Pass- und Torschuss-Übungen, Zweikämpfe sollen bald folgen. »Ich denke, dass sie nach einer ordentlichen Vorbereitung in der Winterpause im neuen Jahr wieder in den Spielen zur Verfügung steht«, meint Drewitz, die schon in den nächsten Wochen auf Neuzugang Jana Leuchtmann setzen kann. Die Ex-Spielerin von Phönix Höxter fiel zuletzt nach einer erneuten Operation im Bauchbereich aus. Bald soll auch sie zur Wende beim SV Bökendorf beitragen.