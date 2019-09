So schön wollen die Brakeler (von links) Philipp Werner, Lars Koch, Torben Vogt, Jonas Böhner und Dirk Büsse, der ist allerdings verletzt, auch an diesem Sonntag jubeln. Brakel empfängt Hövelhof. Foto: Michael Risse

Von Jürgen Drüke

Brakel/Nieheim (WB). Die Spvg Brakel will sich in der Spitzengruppe der Landesliga mit einem Heimsieg im Hochstift-Derby gegen den Hövelhofer SV festsetzen. Aufsteiger FC Nieheim wiederum ist an diesem Sonntag auf der Suche nach mehr Konstanz und Konzentration beim SV Eidinghausen/Werste gefordert.

Spvg Brakel – Hövelhofer SV. Der Blick zurück ist erfolgt und das 2:5 beim Spitzenreiter FC Bad Oeynhausen endgültig abgehakt: »Wir waren in den ersten 25 Minuten die bessere Mannschaft und im gesamten Spiel auf Augenhöhe. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit ereignete sich mit dem verschossenen Foulelfmeter die Schlüsselszene. Im Gegenzug mussten wir leider das 1:2 hinnehmen«, zeigt Haydar Özdemir noch einmal den Hauptgrund für die erste Niederlage auf. In einem guten Spiel sind die Gäste kurz vor dem Halbzeitpfiff unglücklich in Rückstand geraten und agierten auch im zweiten Durchgang auf Augenhöhe. »Unterm Strich war es eine gute Leistung. Allerdings haben wir im Vergleich zum FCO zu viele Fehler gemacht. Die Gastgeber treten mit drei Heimsiegen im Rücken an und wollen den vierten folgen lassen. »Klar, Hövelhof hat in den vergangenen vier Spielen nicht mehr gewonnen. Trotzdem ist das eine erfahrene und starke Mannschaft, die acht Punkte auf dem Konto hat. Wir müssen konzentriert spielen.« Bei Dirk Büsse, der sich eine Innenbandverletzung zugezogen hat, warten sie die Dia­gnose nach der MRT-Untersuchung ab. WB-Tipp. 3:1

Ausgeglichen

SV Eidinghausen/Werste – FC Nieheim. »In dieser Liga ist Ausgeglichenheit Trumpf. Deshalb ist es wichtig, dass wir 90 Minuten konzentriert und diszipliniert spielen. Nach Führungen agiert die Mannschaft allerdings oft zu sorglos und schaltet einen Gang zurück. Das haben wir bei den Trainingseinheiten in der Woche angesprochen«, sagt Trainer Ufuk Basdas. So wie am vergangenen Sonntag, als die Gelb-Roten nach verheißungsvollem Auftakt und einer 1:0-Führung am Ende 1:3 gegen den FC Kaunitz verloren. Jetzt gelte es, den Abstand nach unten zu wahren. Eidinghausen/Werste weist wie Nieheim acht Punkte auf. »Wenn wir 90 Minuten die Ordnung halten und die Fehler abstellen, haben wir gute Chancen. Die Mannschaft besitzt die Qualität«, weiß Basdas. WB-Tipp: 1:2