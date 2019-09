Sarah Mönnekes (rechts) geht mit dem SV Bökendorf in die Offensive. Foto: Katharina Schulte

Bökendorf (WB/bri). In der Frauenfußball-Regionalliga West treffen an diesem Sonntag zwei alte Bekannte aufeinander. Der SV Bökendorf empfängt den SV Berghofen aus Dortmund. Die Bökendorfer stehen ab 13 Uhr unter Druck.

In der Vergangenheit lieferten sich beide Teams knappe und spannende Duelle. Vor einem halben Jahr gewann Bökendorf das letzte Duell gegen die Dortmunderinnen 2:1.

Fast eine halbe Mannschaft fehlte den Gastgeberinnen urlaubsbedingt am vergangenen Sonntag beim 0:6 gegen den 1. FC Köln II. Die fünf Urlauberinnen sind zurück und fit. Der Einsatz von Spielertrainerin Tina Drewitz, sie plagen Wadenprobleme, ist ­allerdings fraglich. »Wir haben das Positive aus dem Köln-Spiel mitgenommen. Die jungen Akteurinnen haben gute Ansätze gezeigt. Ich hoffe, dass der Rasenplatz gegen Berghofen ein Vorteil ist.« Hier hat sich die Kunstrasenmannschaft des SV Berghofen in der Vergangenheit schwer getan. »Auch wenn es die Tabelle nicht hergibt, wollen wir selbstbewusst auftreten«, so Drewitz. Der SV Berghofen ist noch ungeschlagen und belegt mit zehn Punkten aus vier Spielen Rang vier. »In der Zweitrundenpartie des DFB-Pokals hat Berghofen gegen Bundesliga-Topteam VfL Wolfsburg eine starke Leistung gezeigt und nur 0:2 verloren«, weiß Drewitz um eine schwere Aufgabe.

»Wir haben sicherlich ein tollen Saisonstart erwischt und sind auch für die Partie in Bökendorf gut aufgestellt. Dort haben wir uns immer schwer getan. Der SV Bökendorf ist schlecht gestartet und muss nun liefern. Solche Spiele liegen uns«, will Berghofens Trainer Thomas Sulewski mit seinem Team weiterhin ungeschlagen bleiben. Der Tabellenvorletzte setzt bei erst einem Zähler auf seine Fans. WB-Tipp: 2:1