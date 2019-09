3:3: Sarah Mönnekes umkurvt Berghofens Torfrau und befördert den Ball in der 89. Minute zum hochverdienten Ausgleich in die Maschen. Foto: Jürgen Drüke

Von Jürgen Drüke

»Ihr könnt stolz auf Euch sein«, lobte Spielertrainerin Tina Drewitz ihre Schützlinge, als sich das Team wenige Minuten nach dem Schlusspfiff im Kreis versammelt hatte. Die SVB-Akteurinnen wollten Sarah Mönnekes dabei einfach nur umarmen und drücken. »Sarah, Du bis echt spitze«, rief Mittelstürmerin Carla Oelmann der Top-Torjägerin zu. In der 89. Minute hatte Mönnekes die Berghofener Torfrau ausgespielt und zum 3:3 getroffen. Mit dem Ausgleich belohnte sich das Team für eine tolle Moral.

Foto: Jürgen Drüke

In der 68. Minute musste der SVB das 1:3 hinnehmen. SVB-Leaderin Rike Tolckmitt verschoss zwei Minuten später einen Foulelfmeter. Diese Szene war symptomatisch für den SVB-Auftritt bis dahin – beste Möglichkeiten wurden vergeben. Nach dem 1:3 schien die Partie entschieden.

Oelmann ohne Glück

Im Epizentrum des ersten Durchgangs hatte immer wieder Carla Oelmann gestanden. Nach sieben Minuten lief die Mittelstürmerin allein auf das Tor der Gäste zu und scheiterte an Berghofens Nummer eins Juliane Bauch. Die 1:0-Führung sollte trotzdem gelingen: Torjägerin Sarah Mönnekes beförderte den Ball in der neunten Minute nach Vorlage von Marina Heidebrecht aus seitlicher Position flach ins Eck. Danach spielte und kombinierte nur noch der SVB. Carla Oelmann vergab die nächste Riesenchance – wieder traf sie völlig freistehend das Tor nicht (16). Wie aus dem Nichts fiel der 1:1-Ausgleich: Berghofen nutzte dabei eine Unaufmerksamkeit in der SVB-Hintermannschaft eiskalt aus. Nach Angriff über die linke Außenbahn brauchte Jennifer Kaleja den Ball nur noch zum 1:1 (27.) über die Torlinie drücken. Zwei Minuten vor dem Halbzeitpfiff vergab Oelmann nach super Vorarbeit von Heidebrecht die nächste Riesenchance. 60 Sekunden später hieß es 1:2: Gästeangreiferin Carolin Dej hatte den Ball per Freistoß, den sie kurz hinter dem Mittelkreis ausgeführt hatte, in die Netzmaschen gesetzt.

Im zweiten Durchgang verflachte das Geschehen. Einen Konter schloss Anna Beutler zum 1:3 (68.) für die Gäste ab. Nach Foul an Oelmann vergab Tolckmitt wenig später den bereits beschriebenen Foulelfmeter. Bökendorf steckte nicht auf. Marina Heidebrecht traf zum 2:3 (73.). Berghofen vergab gute Chancen nach Kontern. 60 Sekunden vor dem Ende wurde Mönnekes steil geschickt und traf – 3:3. Die SVB-Protagonistinnen jubelten. »Wir werden nachlegen«, sagte Spielertrainerin Tina Drewitz.

SV Bökendorf: Kröhling – Brecker (80. Hoffmann), Schulte, Drewitz (64. Wilm), Heidebrecht, Mönnekes, Oelmann, Tolckmitt, Jahn, Multhaup, Dammeier