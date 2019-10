»Du kommst nicht an mir vorbei.« Der Brakeler Nick Neumann stellt sich dem Paderborner Yusuf Öztürk in den Weg. Foto: Rene Wenzel

Von Jürgen Drüke

Es ist einige Minuten ruhig und still im Thermo-Glasstadion. Die Menschen gedenken Erdogan Acar, der im Juni bei einem Sponsorten-Turnier viel zu früh verstorben ist. »Erdogan Acar hätte es sich nicht besser vorstellen können«, sagt Haydar Özdemir, Trainer des Landesligisten Spvg Brakel. »Der Fußballer und Trainer Erdogan Acar wird aufgrund seiner menschlichen Werte, seiner Hilfsbereitschaft, seiner Demut und seiner positiven Lebenseinstellung unvergessen bleiben«, sagt Stadionsprecher Christian Reineke.

Nils Fähnrich trifft

Dann erfolgt der Anpfiff: Das Perspektivteam des SC Paderborn hat sich viel vorgenommen. Die Talente des Landesligisten Spvg Brakel halten prächtig dagegen. Die Zuschauer sehen ein abwechslungsreiches Spiel. Unterdessen schreiben die Profikicker des SCP im Vereinsheim des Thermo-Glasstadions Autogramme. Der SC Paderborn kommt an und macht beste Eigenwerbung. Auf dem Platz sind es die Spieler beider Mannschaften, die vor der tollen Kulisse aufdrehen. In der 29. Minute erzielt Nils Fähnrich mit einem Heber das 1:0 für die Rot-Schwarzen. Ein klasse Spielzug mündet in einem wunderschönen Treffer. Die Gäste sind weiterhin die spielbestimmende Mannschaft.

36 Helfer

»Wir haben hier 36 Helferinnen und Helfer am Start. Es ist das Zusammenspiel aller Beteiligten, die dafür sorgen, dass es trotz des traurigen Grunds ein würdiger Abend geworden ist«, hebt Spvg-Vorsitzender Hans-Jörg Koch hervor. Anderthalb Stunden vor Spielbeginn hat der Himmel alle seine Schleusen geöffnet. Die SCP-Spieler steigen im strömenden Regen aus dem Bus aus. Mit Spielbeginn wird der Regen weniger. Regenschirme und Anoraks sind trotzdem weiterhin angesagt.

»Wir trauern alle miteinander«, sagt Ertan Özdemir. Der sportliche Leiter von TiG Brakel und ehemalige Fußballer hat mit seinem Verein einen Stand aufgebaut. »Wir haben 300 T-Shirts und Armbänder im Acar-Style entworfen und verkauft. Sie waren schnell vergriffen«, stellt Ertan Özdemir heraus. Dem jungen Toygar, Sohn des verstorbenen Erdogan Acar, überreichen die TiG-Spieler ein Trikot mit der 13 – die Rückennummer seines Vaters.

Dank an Zuschauer

»Dieser Abend bewegt alle. Der Dank gilt den Menschen, die zu diesem Benefizspiel gekommen sind. Es ist beeindruckend«, sagt Helmut-Jörg Briel, Ehrenvorsitzender der Spvg Brakel. Das Benefizspiel geht in die Endphase. Die Paderborner spielen in der letzten halben Stunde nur noch mit zehn Akteuren, weil sie aufgrund einer Verletzung das Auswechselkontingent bereits ausgeschöpft haben. Der SCP agiert technisch versiert. Der Boffzener Luis Ortmann ist bei den Paderbornern ein ständiger Aktivposten und besitzt zwei gute Chancen. Den Schlusspunkt setzen mit der letzten Aktion des Spiels indes die Brakeler: Oumar Fofana taucht mutterselenallein vor dem Tor auf und trifft zum 2:0-Endstand. Beim Abpfiff gibt es großen Applaus.

Baumgart lobt

Steffen Baumgart wird sofort von Fans umringt. Die Kinder stehen Schlange und freuen sich auf das Autogramm des Mannes, der mit dem SCP in zwei Jahren von der Regionalliga in die 1. Bundesliga aufgestiegen ist. Baumgart findet richtige und aufmunternde Worte. Toygar, der Sohn des verstorbenen Erdogan Acar, erhält vom SCP-Trainer Worte die viel Mut machen. Der Erlös des Spiels kommt der Familie von Erdogan Acar zugute.