Von Rene Wenzel

»Ich kann gar nicht alle Chancen aufzählen. Der Ball wollte einfach nicht rein«, ärgerte sich Drewitz nach dem bitteren Remis gegen den Tabellenletzten. Es war für die 33-Jährige auch das Duell mit dem Ex-Klub, für den sie vor dem Wechsel nach Bökendorf zwischen 2010 und 2013 kickte.

Vergebene Chancen

Herford war beim Auftritt in Bökendorf klar unterlegen. Der SVB übernahm gleich nach dem Anpfiff die Kontrolle, spielte druckvoll nach vorne und lief hoch an. So zwang der Gastgeber den früheren Bundesliga-Klub immer wieder zu Fehlern. Doch mit dem Anpfiff begann auch die Zeit der vergebenen Chancen.

Gleich nach sieben Minuten kam Laura Dammeier nach einem starken Zuspiel von Verteidigerin Rike Tolckmitt einen Schritt zu spät. Klarer wurde es in der zehnten Minute, als Carla Oelmann aus spitzem Winkel zum Abschluss kam und leicht verzog.

Die 80 Zuschauer sahen immer wieder gute Ansätze im Match der Bökendorferinnen. Was nicht immer passte, war das nicht ganz so klare Spiel aus der Abwehr heraus nach vorne. »Da hatten wir viele Aufbaufehler«, meinte Drewitz. Doch Herford machte daraus überhaupt nichts, SVB-Torfrau Chantal Woznitza konnte ganz entspannt die Partie beobachten. Und auch sie sah weiter gute Chancen der Rot-Weißen. Erst verpasste Sarah Mönnekes nach einem Doppelpass mit Oelmann das 1:0 (13.), dann suchte Marina Heidebrecht mit einem Querpass Oelmann, die aber im letzten Moment von Laureen Brilka im Abschluss gestört wurde (20.).

Spiel in eine Richtung

Es war nicht nur die erste halbe Stunde, die klar an die Mannschaft von Drewitz ging. Bökendorf drängte weiter auf die Führung. Die Spielertrainerin formulierte später passend: »Wenn du unten drin stehst, dann gehen diese Dinger eben nicht rein.« Immerhin wurde das Auslassen der zahlreichen Chancen nicht bestraft – Herford blieb weiter erschreckend schwach. Dass dieses Team zuvor erst drei Tore in sieben Partien erzielte, wurde immer mehr deutlich. Und in der Defensive wurde auch klar, dass die 31 Gegentore nicht von irgendwo kommen.

Nach der Pause war es weiter ein Spiel in eine Richtung. »Wir hatten bestimmt nochmal zehn richtig dicke Chancen«, meinte Drewitz. Die beiden besten: Heidebrecht scheiterte vor dem leeren Kasten (61.), Mönnekes traf mit einem Kopfball nur den Querbalken (73.). Besonders auffällig war die Gefahr nach Eckbällen, die aber alle nicht zum gewünschten Torerfolg führten. Von Herford kam bis auf eine gute Aktion nach einem Eckball in der Schlussphase überhaupt nichts.

Kein Gegentor bekommen

»Wenn man etwas Positives mitnehmen möchte, dann ist es folgendes: Wir haben kein Gegentor bekommen und uns Chancen erspielt. Am Ende überwiegt natürlich die Enttäuschung, dass wir dieses Spiel nicht gewonnen haben. Das war aber nicht nur Pech. Von uns war es nicht die beste Leistung, die wir abrufen können«, resümierte Drewitz nach dem torlosen Remis. Und so bleibt der SVB weiter auf einem direkten Abstiegsplatz. Immerhin ist es nach der Punkteteilung in der Tabelle jetzt Rang zwölf und nicht mehr 13. Gegen den VfL Bochum soll am kommenden Sonntag der langersehnte erste Dreier in dieser Spielzeit her.

SV Bökendorf: Woznitza – Brecker, Schulte, Drewitz (81. Echterling), Heidebrecht, Lessmann (52. Wilm), Mönnekes, Oelmann, Tolckmitt, Jahn, Dammeier.