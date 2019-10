Pamela Jahn (links) macht sich mit dem Ball am Fuß auf den Weg. Die Bökendorferinnen wollen an diesem Sonntag endlich den ersten Heimsieg der Saison feiern. Foto: Katharina Schulte

Von Lena Brinkmann

Bökendorf (WB). Werden die Fußballerinnen des SV Bökendorf an diesem Sonntag den lang ersehnten ersten Saisonsieg in der Frauen-Regionalliga holen? Erneut vor heimischer Kulisse wittert der SVB die nächste Chance. Der Tabellenzwölfte empfängt den formschwachen VfL Bochum. Anpfiff auf dem Bökendorfer Sportplatz ist um 13 Uhr.

Zuletzt schlitterte der SV Bökendorf beim 0:0-Unentschieden gegen den Tabellenletzten Herforder SV knapp an der vollen Punktausbeute vorbei. »Wir haben gegen Herford nicht unsere beste spielerische Leistung gezeigt und doch war es ein Spiel auf ein Tor. Wir hatten so viele Chancen. Aber irgendwie ist das momentan die Qualität, die uns fehlt, dass wir im Abschluss nicht konzentriert genug sind und beste Chancen nicht nutzen«, weiß Bökendorfs Spielertrainerin Tina Drewitz.

»Aber wir werden es gegen Bochum weiter versuchen und würden uns auch über ein dreckigen Sieg freuen.« In den letzten drei Spielen hat der heimische Tabellendrittletzte es immer geschafft zu punkten. Das Bökendorfer Eichhörnchen ernährt sich mühsam, doch auf Dauer ist das zu wenig.

Noch ist die Konkurrenz aber nicht enteilt. Mit nur fünf Punkten mehr als Bökendorf liegt Gegner VfL Bochum im Mittelfeld auf Rang acht. Das Team aus dem Ruhrpott hat zuletzt aber genau wie der SVB oft Unentschieden gespielt.

»Ich hatte den VfL in der Tabelle weiter oben erwartet. Im vergangenen Jahr waren das gegen Bochum starke Regionalligapartien auf technisch hohem Niveau«, erinnert sich Tina Drewitz, die mit ihrem Team in Bochum gewann, aber in der vergangenen Rückrunde eine Heimniederlage einstecken musste.

Personell sind bis auf die Langzeitverletzten und die für ein halbes Jahr in Neuseeland weilende Kristin Multhaup alle Bökendorferinnen im Kader.