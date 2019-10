Von Jürgen Drüke

Maaslingen (WB). Nach fünf Niederlagen in Folge in Pflichtspielen (vier in der Meisterschaft und eine Schlappe im Kreispokal) hat sich die Spvg Brakel zurückgemeldet: 4:2 heißt es gestern beim Schlusslicht SC RW Maaslingen.

»Wir haben sehr effizient gespielt. Kompliment an alle Spieler«, lobte Interimstrainer Jens Lessmann. Der im Türkei-Urlaub befindliche Chefcoach Haydar ­Özdemir gratulierte seinen Schützlingen zum wichtigen Erfolg. Die Durststrecke ist damit beendet. »Diesmal haben wir die Chancen genutzt. In den vorhergehenden Partien ist uns das leider nicht gelungen. Es ist eine Umkehrung der vergangenen Wochen, in denen wir Pech hatten«, blickte Lessmann auf die erfolglose Zeit zurück. »Wir waren alle davon überzeugt, dass wir nun die Wende herbeiführen würden. Dafür besitzt das Team das Potenzial«, so der Co-Trainer weiter.

Nicht gut positioniert

Zunächst einmal ging der Schuss bei den Brakelern allerdings nach hinten los: In der zwölften Minute erzielte Bastian Rode den Führungstreffer für den Träger der roten Laterne. Die Brakeler waren nicht gut positioniert gewesen. Maaslingen nutzte das aus. Wieder ist ein Fehler gnadenlos bestraft worden. Für die Gäste, die in den vergangenen Wochen ins Mittelfeld abgerutscht sind, war das der ideale Wachrüttler. Die Spieler zeigten großen Willen und agierten taktisch sehr diszipliniert. Die Effizienz war so gut wie nie zuvor in der bisherigen Spielzeit: In der 26. Minute war Mittelfeldspieler Torben Vogt nach einem Eckball zur Stelle und drehte jubelnd ab. Gekonnt hatte der stark aufspielende Vogt zum 1:1 getroffen. In der Folgezeit standen die Brakeler gut und setzten Nadelstiche. Die Rot-Schwarzen machten Druck und zwangen die Akteure des Schlusslichts zu Fehlern. Die Belohnung folgte in der 33. Minute: Dem Masslinger Abwehrspieler Bastian Schreiber war ein Eigentor zum 1:2 aus Sicht der Gastgeber unterlaufen.

Pape hält super

Im zweiten Durchgang funktionierte das Umschaltspiel bei den Brakelern exzellent. Als Rechtsverteidiger machte Mike Lappe, der noch im Landesliga-Juniorenteam spielt, einen tollen Job. Nach einem Angriff über die rechte Außenbahn war Jonas Böhner zum 3:1 (53.) erfolgreich. Lucas Morzonek hatte die Vorarbeit geleistet. Auch das 4:1 spielten die Rot-Schwarzen glänzend heraus: Nils Fähnrich traf in der 56. Minute zum 4:1. Maaslingen steckte nicht auf. Die Brakeler gerieten noch einmal unter Druck, nachdem Bastian Rode zum 2:4 (71.) getroffen hatte. Spvg-Schlussmann Max Pape rettete kurz vor Schluss noch einmal glänzend.

Brakel: Pape – Derenthal, Kling, Brandl, Fofana (69. Wetzler), Lappe (75. L. Koch), Neumann, Böhner (81. Rohde), Vogt (85. Menie), N. Fähnrich, Morzonek