Von Jürgen Drüke

Bei den beiden Fußball-Landesligisten des Kreises Höxter ist die Welt seit Sonntagabend wieder in Ordnung. Die Spvg Brakel beendete eine fast fünfwöchige Talfahrt mit vier Niederlagen und 6:17-Toren mit einem Auswärtssieg beim Schlusslicht RW Maaslingen. »Die Mannschaft hat in den vergangenen Wochen nie aufgesteckt. Klar, wird nach einer für unsere Verhältnisse langen Durststrecke einiges in Frage gestellt und melden sich die ersten Kritiker. Die Negativserie ist beendet. Wir wussten, dass die Spieler es unbedingt wollten«, stellte Spvg-Interimstrainer Jens Lessmann gegenüber dem WESTFALEN-BLATT ­heraus. Das junge Team hat sich das Erfolgserlebnis geholt, von dem sie trotz der zuletzt so negativen Ergebnisse überzeugt waren.

Es stimmt

»Bei uns und in der Mannschaft stimmt es. Die Spieler trainieren fleißig, die Stimmung ist gut. Wir werden wieder zurückkommen«, war Spvg-Vorsitzender Hans-Jörg Koch bereits während des Benefizspiels des SC Paderborn in Brakel vor zehn Tagen überzeugt. Gegen die SCP-Talente hatte sich der Landesligist mit 2:0-Toren durchgesetzt und gezeigt, dass es auch in der Liga schon sehr bald aufwärts gehen müsste. Es folgte allerdings noch ein 0:2 auf eigenem Platz gegen Preußen Espelkamp. »Mund abputzen und weitermachen.« Das war die Vorgabe von Jens Lessmann, der den im Türkei-Urlaub befindlichen Haydar Özdemir vertritt. Am elften Spieltag nutzten die Rot-schwarzen endlich wieder ihre Torchancen. Wir waren sehr effektiv. In den vergangenen Wochen haben wir einfach zu viele Möglichkeiten ausgelassen«, berichtet Lessmann. Brakel ist nach dem tollen Start mit 14 Punkten aus den ersten sechs Spielen wieder im Gleichgewicht. Das Ergebnis hat gestimmt. Der fünfte Platz mit nun 17 Zählern und 26:24-Toren ist in Ordnung. Bei der Spvg Brakel ist das Sieger-Gen zurück. Bestätigen will der Talentschuppen das am kommenden Sonntag mit einer guten Leistung im Heimspiel gegen den TuS Bruchmühlen. Ein Rang in den Top-Five ist und bleibt das Ziel.

15 Punkte

Der Aufsteiger bringt es nach elf Spieltagen auf 15 Punkte und liegt damit nur zwei Zähler hinter der Brakelern. Der FC Nieheim hat bis dato gut abgeschnitten. Allerdings war das 0:9 am vorletzten Spieltag beim Kellerkind SpVg. Beckum ein Tiefschlag, den der seit 1974 als erster Vorsitzende fungierende Alfred Ruberg so noch nie erlebt hatte. »Das waren schlimme 90 Minuten«, hatte die Klatsche beim 75-Jährigen Spuren hinterlassen. Um so erfreuter war Ruberg über die Reaktion: Gegen den Tabellendritten FC Peckeloh holten die FCN-Akteure trotz des holprigen Starts in die Partie, bereits nach sieben Minuten lag die Mannschaft 0:1 zurück, alles aus dem Tank, was möglich war. Kampf, Wille und Leidenschaft bis zum letzten Tropfen Benzin. »Der von unserem Keeper Rudolf Pisarenko gehaltene Elfer nach dem 0:1 war ein Dosenöffner«, stellte Trainer Ufuk Basdas fest. Plötzlich waren die Gelb-Roten drin in der Partie und drehten auf. Das 0:9 gegen Beckum hatte sie alle mächtig gewurmt. Jetzt wollten sie antworten. Nieheim kämpfte Peckeloh nieder. »In dieser ausgeglichenen Liga hängt es oft an Nuancen«, hatte Basdas bereits vor drei Wochen gesagt. Diese Aussage bestätigte seine Mannschaft im bisherigen Verlauf immer wieder, denn der FC Nieheim fährt Berg- und Talbahn. Der Start in die Saison verlief holprig.

Stabiler werden

»Wir müssen stabiler werden. Daran arbeiten wir«, sagt Basdas in jeder Woche aufs Neue. Auch die Nieheimer wissen um eine begabte Mannschaft. Außergewöhnliche Spieler wie Tobias Puhl, Hendrik Müller, Lars Thorenmeier oder Philippe Soethe sollten in der Endabrechnung den Unterschied ausmachen. Der FCN hat Moral gezeigt und strebt einen Platz in der Spitzengruppe an. Auf dem Weg zur Konstanz soll Sonntag bei der SpVgg Steinhagen der nächste Schritt erfolgen.