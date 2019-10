Von Jürgen Drüke

Bökendorf (WB). Nicht das verflixte siebte, sondern das verflixte zweite Jahr: Der SV Bökendorf kommt in der Regionalliga noch nicht so richtig voran. Es fehlen die Leichtigkeit, die letzte Entschlossenheit und vor allem noch einige Punkte mehr. Spielertrainerin Tina Drewitz weiß trotzdem um die gute Einstellung.

»In den vergangenen drei Spielen hat sich die Mannschaft deutlich kompakter und verbessert gezeigt. Allerdings haben wir in diesen drei Begegnungen nur drei Punkte eingefahren und jeweils nicht verloren«, sagt Drewitz. Der Rückblick auf die vergangenen 270 Minuten in der Regionalliga belegt die Aussage der 33-Jährigen, die im SVB-Mittelfeld auf der Sechserposition für die Stabilität sorgt. 3:3 am 29. September gegen Berghofen nach klar überlegener erster Halbzeit und einem Schussspurt, der aus einem 1:3 im zweiten Durchgang noch ein 3:3 machte. »Da hat die Mannschaft gezeigt, dass die Moral gut und der Wille groß ist«,«, stellt Drewitz ­heraus. Der SVB zeigte dem Tabellenzweiten Berghofen die Stirn und hätte dem hochkarätigen Gegner sogar den Zahn ziehen können. »Die Chancenverwertung ist neben der Defensivschwäche noch unser Problem. Gegen Berghofen besaß Carla Oelmann mehrere gute Möglichkeiten.

Dreimal in Folge ungeschlagen

In den ersten 45 Minuten hätten wir uns bereits auf die Siegerstraße begeben können.« Eine Woche später spielten die Rot-Weißen am 6. Oktober bei Alemannia Aachen stark auf und mussten sich letztlich mit einem 1:1 begnügen. »Auch hier war mehr drin«, betont Drewitz. Ein Chancenplus reichte am 13. Oktober zudem nicht im Kellerduell gegen das Schlusslicht SV Herford. Am Ende stand ein 0:0. »Die Leichtigkeit, die wir im ersten Jahr nach dem Aufstieg hatten, müssen wir uns erarbeiten. Vielleicht denken wir vor dem Tor zu lange nach, statt sofort abzuschließen.« Natürlich wüssten nun auch die Gegner um die SVB-Qualitäten und die guten Spielerinnen. Sarah Mönnekes gehört zu den Topakteurinnen beim SVB. Wenn die Brenkhäuserin in Bökendorfer Reihen ins Laufen kommt, ist sie nicht mehr zu stoppen. So wie gegen Berghofen, als die technisch versierte Flügelflitzerin 60 Sekunden vor Schluss die gegnerische Torfrau umkurvte und zum 3:3-Endstand einschob. Aktuell belegen die SVB-Offensivspielerinnen Sarah Mönnekes, Carla Oelmann und Kristin Multhaup in der Regionalliga-Torjägerliste mit jeweils zwei Treffern Platz 31. Jeweils ein Treffer gehen auf das Konto von Laura Dammeier und Marina Heidebrecht. Nur acht Tore in sieben Spielen – vorne ist deutlich mehr möglich. »Das wird garantiert besser.

Hinten stabiler werden

Wir arbeiten in jedem Training dran«, ist die SVB-Spielertrainerin zuversichtlich. Das trifft insbesondere auch auf die Defensivarbeit zu. »In der abgelaufenen Saison hat uns die Defensive ausgezeichnet«, sagt Drewitz. Die nächste Gelegenheit wollen die Bökendorferinnen am kommenden Sonntag beim GSV Moers im Kellerduell nutzen. Moers als Viertletzter mit fünf Punkten gegen den Drittletzten Bökendorf mit vier Zählern. Der SVB will mit einem Dreier die Abstiegsplätze verlassen.

Leistungsträgerinnen fehlen

Der Punkte-Rückstand, den der SVB aufweist, resultiert aus dem Saisonstart. Dabei machten den Rot-Weißen die Urlaubszeit und Verletzungen die Auftritte schwer. Zum Auftakt gab es ein 1:5 gegen den nach wie vor ungeschlagenen Spitzenreiter BV Borussia Bocholt. Ein 3:3 gegen Menden sowie ein 0:2 gegen Borussia Mönchengladbach II folgten. Im vierten Spiel fehlten beim 0:6 gegen den 1. FC Köln II gleich sechs Stammspielerinnen. »In dieser Liga kannst Du eine solche Qualität nicht ersetzen«, weiß Drewitz. Die hohe Anzahl der Gegentore ist auch der angespannten Personalsituation und den ständig wechselnden Anfangsformationen geschuldet.

Inzwischen sieht das anders aus. Mittelfeldregisseurin Yonne Hansmeier, die sich im Frühjahr einen Kreuzbandriss zugezogen hatte, wird in der Rückrunde wieder spielen. Lena Künemund muss noch einmal operiert werden und fällt länger aus. Neuzugang Jana Leuchtmann trainiert nach ihrer Verletzung wieder und wird das Offensivspiel beleben. »Unterm Strich zählt der Klassenerhalt«, sagt Tina Drewitz.