Von Lena Brinkmann

»Wir freuen uns sehr beim letzten Turnier in dieser Saison noch einmal vor heimischer Kulisse zu starten. Das ist immer ein toller Saisonabschluss in familiärer Atmosphäre«, will Brakels Trainerin Anna Brinkmann mit ihren Voltis die Zuschauer in der Reithalle noch einmal verzaubern. Verzaubern im wahrsten Sinne des Wortes, denn die erste Brakeler Mannschaft wird ein letztes Mal ihre sehenswerte Kür zum Zauberthema auf dem galoppierenden Pferd präsentieren. Emotional dürfte es bei den Brakeler Pferdeakrobaten zugehen, denn aus Altersgründen müssen einige Voltis das Team zum Saisonende verlassen. Ihren dreifachen Triumph aus dem vergangenen Jahr werden die Gastgeber nicht wiederholen. Bei der Kreismeisterschaft 2018 holten Brakel I, II und III Gold, Silber und Bronze. Die dritte Mannschaft kann nicht teilnehmen, da Volti­pferd »Danilo« verletzt ist. Dafür wird der RV St. Georg Diemeltal in diesem Jahr wieder eine Mannschaft bei den Kreismeisterschaften stellen. Zudem werden die Kreismeister im Einzelvoltigieren ermittelt. Die Teilnehmer der Deutschen Meisterschaften, Lena Rosalewski und Luke Sommerfeld vom RV Nethegau, gehen hier an den Start.

Starker Nachwuchs

Im Mittelpunkt stehen zudem die Nachwuchsvoltis des Kreisreiterverbandes Höxter-Warburg. Sie tragen traditionell nach den Qualis in Bad Driburg und Germete das Finale im Mini- und Maxi-Cup bei den Kreismeisterschaften in Brakel aus. Der RV Nethegau Brakel hat ein buntes Programm mit tollem Voltigiersport zu bieten. Los geht es bereits um 10 Uhr mit den Pflichten der Gruppen. Höhepunkte sind die Küren am Nachmittag. Der Eintritt in der Brakeler Reithalle ist frei. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.

Zeitplan

Sonntag, 27. Oktober: 10 Uhr: Gruppenvoltigieren Pflicht Kreismeisterschaft, 10.45 Uhr: Galopp-Schritt Maxi, 11.50 Uhr: Galopp-Schritt Mini, 12.30 Uhr: Doppel Kreativ-Kür Holzpferd Profi, anschließend Doppel Kreativ-Kür Holzpferd Nachwuchs, 12.55 Uhr: Trio Kreativ-Kür Holzpferd Nachwuchs, anschließend Mittagspause mit Schaubild der Brakeler Anfängergruppen, 14.15 Uhr: Siegerehrung Doppel und Trio, 14.45 Uhr: Schritt-Schritt Mini, 15.35 Uhr: Schritt-Schritt Maxi, 16.30 Uhr: Gruppenvoltigieren Kür Kreismeisterschaft, 17 Uhr: Einzelvoltigieren Pflicht und Kür Kreismeisterschaft, anschließend Siegerehrung, Meisterehrung Kreismeisterschaft KRV Höxter-Warburg 2019, Meisterehrung Mini-Maxi-Cup KRV Höxter-Warburg 2019