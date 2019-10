Hendrik Müller (links) will mit dem FC Nieheim in Steinhagen nachlegen. Foto: Jürgen Drüke

Von Jürgen Drüke

Brakel/Nieheim (WB). Jetzt soll nachgelegt werden: In der Landesliga erwartet die Spvg Brakel an diesem Sonntag Aufsteiger TuS Bruchmühlen. Aufsteiger FC Nieheim ist wiederum bei der Spvgg Steinhagen zu Gast und will ebenfalls den zweiten Dreier in Folge.

Spvg Brakel – TuS Bruchmühlen. Spvg-Trainer Haydar Özdemir kommt an diesem Samstag aus dem Türkei-Urlaub zurück und freut wich auf die Partie gegen den Vorletzten, der bis dato acht Punkte auf dem Konto hat: »Der Sieg am vergangenen Sonntag in Maaslingen war wichtig. Endlich hat die Mannschaft die Chancen genutzt und effektiv gespielt. Jetzt wollen wir unsere Fans, die so uneingeschränkt hinter uns stehen, mit einem Heimsieg belohnen.« Dabei hat der Spvg-Coach über den Gegner Informationen eingeholt und weiß: »Nach Anfangsschwierigkeiten hat sich die Mannschaft stabilisiert. Bruchmühlen befindet sich im Aufwind.« Diese Aussage wird durch das 3:3 am vergangenen Sonntag gegen den SV Eidinghausen belegt. Bei den Brakelern sieht es personell wieder besser aus. Anpfiff ist an diesem Sonntag um 15.15 Uhr. WB-Tipp: 3:0

SpVgg Steinhagen – FC Nieheim . Das war eine Ansage an die Liga: Der FC Nieheim siegte nach dem 0:9 gegen Beckum am vergangenen Sonntag 4:1 gegen den Dritten FC Peckeloh. »Es muss einmal mehr Jeder für Jeden kämpfen. Die Positionen, gilt es diszipliniert einzuhalten. Wenn sich jeder Spieler an die Vorgaben hält, dann können wir erneut erfolgreich sein«, betont FCN-Trainer Ufuk Basdas. Die Gastgeber haben zuletzt gegen Hövelhof verloren und wollen den Abwärtstrend mit einem Heimerfolg stoppen. Die Nieheimer, aktuell mit 15 Punkten Neunter, würden sich im Falle des Erfolgs um sechs Punkte vom gestandenen Landesligateam Steinhagen absetzen. WB-Tipp: 1:2