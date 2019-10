Von Lena Brinkmann

Im Fokus bei der Kreismeisterschaft stand zudem das Finale um den Mini- und Maxi-Cup des Kreisreiterverbandes Höxter-Warburg. Hier holen die Talente des RV Nethegau Brakel und des RV Bad Driburg jeweils zwei Titel.

Schönes Turnier

»Das war ein schönes, letztes Turnier 2019. Insbesondere die Kür ist uns noch einmal richtig gut gelungen. Das lag auch daran, weil unser Pferd Dorian einen sehr guten Tag hatte. Es hat sehr großen Spaß gemacht, noch einmal das ganze Können vor den zahlreichen Zuschauern zu zeigen«, freute sich Brakels Trainerin Anna Brinkmann nach einer Saison mit Höhen und Tiefen. Mit einem Schaulaufen erster Klasse verteidigte Brakel I mit großem Vorsprung nach Pflicht und Kür den Titel vor Brakel II und Diemeltal I. Elsa Lötzke, Luke Sommerfeld, Lena Rosalewski, Michelle Frank, Milena Bruns und Finja Eyers holten Gold für Brakel. Die Brakeler hatten in jeder Hinsicht ganz starke Auftritte hingelegt.

Große Klasse

Neue Kreismeisterin im Einzelvoltigieren wurde Lena Rosalweski vom RV Nethegau auf Vereinspferd »Dachico«. Die Gütersloherin siegte im Einzel knapp vor ihrem Mannschaftskollegen Luke Sommerfeld, der ebenfalls auf »Dachico« voltigierte. Der talentierte Germeter, ebenfalls vom RV Brakel, wurde kürzlich von Bundestrainerin Ulla Ramge erneut für den Bundesnachwuchskader im Einzelvoltigieren nominiert. Das zeigt die Klasse und das Potenzial des Youngsters.

Die zahlreichen Talente des Kreisreiterverbandes Höxter-Warburg hatten beim Finale des Mini- und Maxi-Cups jeweils ihren großen Auftritt. Bei den Schritt-Schritt Minis gewann der RV Bad Driburg sechs auf »Alina« die Finalprüfung vor Diemeltal IV und Diemeltal III. Am Ende führten die Kur- und Badestädterinnen die Gesamtwertung mit 20 Punkten an. Nach ihrem Sieg im Finale holte die siebte Mannschaft des RV Brakel ebenfalls mit 20 Punkten den Gesamtcup in der Abteilung Schritt-Schritt Maxi vor Bad Driburg I und Brakel VIIII. Trainiert von Jessica Michels und Lara Eyers voltigierten Leann Seibel, Lotta Amesbauer, Freda Schabrich, Alia Wink, Mila Spieker, Maya Bartels, Carla Plückebaum, Leni Herrmann und Luna Gochel auf »Caribou« für Brakel VII.

Bad Driburg V vorne

Die zwölfte Brakeler Mannschaft mit Trainerin Melanie Wiesemann auf Voltipferd »Lola« lag in der Wertung Galopp-Schritt Mini im Finale vorne. Punktgleich aufgrund der besseren Pflicht im Finale holte Bad Driburg V mit 18 Zählern den Gesamtpokal. Für Driburg V mit Trainerin Janine Schlüter auf »Wodeo« voltigierten Elena Weiß, Julia Husemann, Valerie Schmitz, Emily Heidinger, Charlotte Schmallenbach, Mona Koisiak, Leo-Larina Raschke, Roberta Planz, Lillith Markus und Ellie-Rose Hind.

Bei den Galopp-Schritt Maxis gewann der RV Nethegau Brakel V das Finale und aufgrund der besseren Pflichtsumme auch die Gesamtwertung mit 18 Punkten vor Brakel VI, Bad Driburg II und Diemeltal II. Für die siegreiche Brakeler Fünfte mit den Trainerinnen Jessica Michels und Franziska Happe voltigierten auf Vereinspferd »Caribou« Antonia Brinkmann, Saskia Fahrig, Zoe Maletzki, Isa Beine, Jule Pape, Hannah Thiemann und Samira Benning.

Kreativ zeigten sich die heimischen Voltis im Holzpferdewettbewerb: »Das ist eine tolle Möglichkeit, bereits schwere Kür-Übungen auf dem Holzpferd zu zeigen«, freute sich Lina Schopp vom RV Bad Driburg uns hob die guten Leistungen hervor. Die 14-Jährige gewann zusammen mit Janina Rühl und Melinda-Jolien Knaup den Trio-Wettbewerb. Im Duo-Wettbewerb siegten Jule Böhmer und Kira Lindner vom RuF Niesen. Die Brakelerinnen Finja Eyers und Jannika Müller gewannen den Profi-Wettbewerb auf dem Holzpferd. Die Voltis aller teilnehmenden Vereine machten bei den Kreismeisterschaften in Brakel beste Werbung für ihren Sport.