Von Jürgen Drüke

Aktuell trennt den Viertletzten Erkeln nur ein Punkt vom Letzten TuS Godelheim. »Nach der 1:4-Niederlage am Sonntag gegen Amelunxen haben wir uns entschieden, die Zusammenarbeit nicht fortzuführen. In einem vorhergehenden Gespräch haben wir mit Christoph Struck festgelegt, dass wir uns, falls es sportlich nicht vorangeht, anders orientieren«, führte Pascal Giefers, Geschäftsführer beim TuS, gegenüber dem WESTFALEN-BLATT aus. Struck habe beim TuS einen sehr guten Job gemacht. »Letztlich haben wir zu wenig Zähler. Das hat vor dem neuerlichen Kellerduell am kommenden Sonntag gegen den Vorletzten VfL Langeland den Ausschlag für die Trennung gegeben. »Christoph Struck verfügt zudem über tolle menschliche Qualitäten. Als Erkeln vor zwei Wochen von Schlammwüsten und Hochwasser heimgesucht und das ganze Dorf in Mitleidenschaft gezogen haben, hat Christoph Struck mit dem gesamten Team des TuS Erkeln den Menschen in der großen Not geholfen«, stellte Giefers heraus.

Weiterer Mann gesucht

Die Nachfolge werden zumindest im Übergang die beiden ehemaligen Landesligaspieler Boris Hartmann und Fabian Tewes antreten. Hartmann ist Sportlicher Leiter beim TuS und kennt die Mannschaft bestens. »Fabian und ich machen das gleichberechtigt«, betonte Hartmann. In ihrer jeweiligen Zeit bei der Spvg Brakel und dem SV Höxter gehörte das Duo zu den Leistungsträgern. Aktuell besitzen Hartmann und Tewes jeweils noch einen Spielerpass bei der Spvg Brakel. Tewes hat zuletzt bei der Spvg Brakel II in der Bezirksliga ausgeholfen. »Sicherlich werden sie uns weiterhelfen. Doch sie werden frühestens im Winter für uns spielberechtigt sein«, erklärte Giefers. Hartmann habe seinen Freund Tewes angerufen, der sich spontan bereit erklärt hat, einzusteigen. »Parallel suchen wir auch nach einen weiteren Mann für die Rückrunde«, verriet Hartmann. Er selbst sei als zweifacher Familienvater, Lehrer und eben auch als TuS-Vorstandsmitglied sehr eingebunden und werde nur bis zur Winterpause das Traineramt bekleiden. Bei Fabian Tewes hofft Hartmann, dass er das Traineramt beim TuS länger ausübt.