Von Jürgen Drüke

Nieheim/Brakel (WB). Jetzt gilt es, die vorderen Plätze in Augenschein zu nehmen. In der Landesliga ist die Ausrichtung beim Aufsteiger FC Nieheim und der Spvg Brakel nach zuletzt jeweils zwei Siegen in Folge an diesem Sonntag identisch.

FC Nieheim – SuS Westenholz. »Die Mannschaft hat es in den vergangenen beiden Spielen gut gemacht. Die Spieler waren fokussiert, konzentriert und bissig in den Zweikämpfen. Wir sind auf Kurs. Das gilt es nun, bis zur Winterpause zu bestätigen.« Trainer Ufuk Basdas lobt. Aufsteiger FC Nieheim tritt stabil auf. »Wir wollen noch einige Mannschaften einholen«, so Basdas. Der Tabellendritte SuS Westenholz sei zu diesem Zeitpunkt der ideale Gradmesser. »Wenn wir gewinnen, dann sind wir bis auf einen Punkt an Westenholz dran«, sagt der FCN-Coach. Hinter Pascal Otte (muskuläre Probleme) steht ein Fragezeichen. Das Tor wird an diesem Sonntag ab 14.30 Uhr wieder Rudolf Pisarenko für den am Knie verletzten Dominique Soethe hüten. Ein MRT-Termin steht bei Soethe noch aus. Tipp: 2:1

Bad Westernkotten – Spvg Brakel. »Jetzt wollen wir uns auf Dauer oben festsetzen und unsere Position unter den ersten fünf Mannschaften der Liga behaupten«, sagt Jens Lessmann, Co-Trainer der Spvg Brakel. Nach dem 4:2-Erfolg bei RW Maaslingen und dem 4:0 am vergangenen Sonntag gegen den TuS Bruchmühlen sind die Rot-Schwarzen wieder in der Spur und mit 20 Punkten aus zwölf Spielen Fünfter. »Es war wichtig, dass das Team gegen Bruchmühlen zu Null gespielt hat.« Die Defensivarbeit genieße auch im Training einen sehr hohen Stellenwert. Der nächste Schritt soll beim Viertletzten Westernkotten (zehn Punkte) folgen. Bis auf die Langzeitverletzten sind alle Akteure an Bord. Tipp: 0:2