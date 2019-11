Der Ball muss in Tor: Marina Heidebrecht (rechts) spielt mit dem SVB auf Sieg. Foto: Jürgen Drüke

Bökendorf (WB/bri). Der nächste direkte Konkurrent bitte: In der Regionalliga empfängt der Tabellenvorletzte SV Bökendorf an diesem Sonntag im Kellerduell den Viertletzten SV Budberg. Im neunten Spiel soll der erste Sieg her.