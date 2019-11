Stark, konzentriert und energisch: Torjägerin Sarah Mönnekes (links) will mit Bökendorf in Köln den ersten Sieg landen. Foto: Jürgen Drüke

Von Lena Brinkmann

Bökendorf (WB). Der Name des Spielortes sollte für den SV Bökendorf Programm sein. In der Kölner »Ostkampfbahn« ist der heimische Tabellenletzte der Frauenfußball-Regionalliga an diesem Sonntag beim Achten Vorwärts SpoHo gefordert. »Kämpfen und alles geben.« So lautet die Devise beim SVB, um das rettende Ufer nicht aus den Augen zu verlieren.