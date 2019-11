Von Jürgen Drüke

Brakel/Nieheim (WB). Der FC Nieheim befindet sich auf einem Höhenflug. Beim Gastspiel in Holsen soll es in der Landesliga noch höher ­hinausgehen. Die Spvg Brakel, die sich zuletzt beim 1:5 in Westernkotten unter Wert verkaufte, will auf der anderen Seite an diesem Sonntag eine ganz andere Disziplin an den Tag legen.