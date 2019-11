Brakel (WB/fel). Nach drei Niederlagen in Folge melden sich die A-Junioren der Spvg Brakel in der Landesliga zurück: 6:1 ist Endergebnis auf eigenem Platz gegen den SV Heide Paderborn. Die B-Junioren der Spvg Brakel spielen 0:0 beim SC Münster 08. In der Landesliga bleiben die Rot-Schwarzen den Spitzenteams auf den Fersen.

A-Junioren-Landesliga: Spvg Brakel – SV Heide Paderborn 6:1 (2:1) . Zunächst ging der Schuss nach hinten los, denn noch in der ersten Minute erzielten die Gäste den Führungstreffer. »Das war natürlich ein denkbar schlechter Start in die Partie«, stellte Spvg-Trainer Peter Wamser fest. Seine Schützlinge ließen sich davon nicht beeindrucken. Auch nicht davon, dass sie auch noch einen Foulelfmeter verschossen. Die Brakeler zeigten Moral, Willen und spielten nach vorne. Sie wurden belohnt: Nach einem Doppelpack von Dorian Schmand (24. und 44. Minute) führten die Rot-Schwarzen zur Pause. Sechs Minuten nach Wiederbeginn erhöhte Kevin Wistuba auf 3:1 (51.). Linus Nolte sorgte in der 63. Minute mit seinem Treffer zum 4:1 für die Vorentscheidung. Colin Thüs (83.) und Yahya Gannoun (89.) sorgten für den 6:1-Endstand. Das halbe Dutzend war voll. »Die Mannschaft hat sich stark zurückgekämpft. In der zweiten Halbzeit haben wir nicht nachgelassen. Das war die richtige Antwort auf die schwache Leistung vor einer Woche. Es ist ein erfreuliches Ergebnis. Den vierten Rang haben wir gefestigt«, hob Wamser hervor. Die Brakeler haben nach dem achten Saisonspiel fünf Siege und drei Niederlagen auf dem Konto. 22:16 ist das Torverhältnis. Die A-Junioren bestreiten ihr nächstes Landesligaspiel am Sonntag, 1. Dezember. Das Team tritt dann beim Vorletzten Oerlinghausen an. Bereits Samstag, 16. November, spielen die Brakeler ab 15.45 Uhr in Neuenheerse im Kreispokalfinale gegen die JSG Kollerbeck.

B-Junioren-Landesliga: SC Münster 08 – Spvg Brakel 0:0. Kompakt und konstant. Die Rot-Schwarzen sind in dieser Saison nur schwer zu knacken und zeigen das auch in Münster. 14 Punkte und 14:10-Tore stehen nach acht Partien auf dem Konto. Trainer Thorsten Kraut ist zufrieden und betont in seinem Fazit: »Die Mannschaft ist auf einem guten Weg.« Unterm Strich stand diesmal eine Nullnummer. Allerdings hätte das aus Brakeler Sicht ganz anders aussehen können, denn in der Stadt der Fahrräder ließen die Talente gute Chancen aus. So stellte Kraut fest: »Wenn wir es genau betrachten, haben wir zwei Zähler liegengelassen.« Die Liste der Spieler, die in Münster mit Torchancen ausgestattet waren, ist lang: Finn Christoph, Julian Tobie, Justin Groß, Gianluca Martina und Engin Deniz hatten den Führungstreffer jeweils auf dem Fuß. Es sollte nicht sein. Der SC Münster war auf der Seite des Glücks. »Nach vorne waren wir nicht zwingend genug, es war in einigen Situationen allerdings auch Pech im Spiel. Ein Sieg wäre verdient gewesen. Die Jungs haben alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Es hat Spaß gemacht, zuzuschauen. Der Fortschritt ist deutlich zu erkennen«, stellte der Spvg-Übungsleiter. heraus.

Die B-Junioren bestreiten ihr nächstes Meisterschaftsspiel am Sonntag, 1. Dezember. Auf eigenem Platz ist der Gegner dann der Tabellensechste FC Eintracht Rheine. Im Duell der beiden Tabellennachbarn wird die Richtung gewiesen. Beide Mannschaften haben 14 Punkte auf dem Konto und wollen sich in der Top-Five einnisten. Samstag, 16. November, treffen die Brakeler in Neuenheerse ab 13.55 Uhr im Kreispokalfinale auf den TuS Bad Driburg.