Von Jürgen Drüke

Nieheim/Brakel (WB). Der Tabellensechste FC Nieheim bittet am letzten Landesliga-Hinrundenspieltag den FC Bad Oeynhausen zum Duell der Aufsteiger. Der Tabellenvierte Spvg Brakel gastiert an diesem Sonntag beim Elften FC Eidinghausen/Werste.

FC Nieheim – FC Bad Oeynhausen. Die beiden Aufsteiger, die sich top in der höheren Spielklasse akklimatisiert haben, wollen die Hinrunde mit einem Sieg abschließen. »Das ist eine große Herausforderung. Nach 14 Spieltagen besitzt die Tabelle Aussagekraft. Wir müssen gegen den FCO alles abrufen«, betont FCN-Trainer Ufuk Basdas. Drei Siege und ein Unentschieden aus den vergangenen vier Spielen sind die Visitenkarte der Gastgeber. Die zuletzt kämpferisch und überzeugende Vorstellung beim 2:0-Erfolg gegen den SuS Westenholz forderte den Applaus der Fans heraus. Trotzdem sieht Basdas weiterhin noch Luft nach oben: »Alle Spieler sind an Bord. Wir haben beste Voraussetzungen und wollen das letzte Spiel der ersten Saisonhälfte siegreich gestalten.« WB-Tipp: 3;1

SV Eidinghausen/Werste. – Spvg Brakel. Auf eigenem Platz hat Eidinghausen aus sechs Spielen lediglich sechs Punkte geholt. Georg Wittner ist seit vier Wochen neuer Trainer bei den Gastgebern. Ein Aufwärtstrend ist nicht auszumachen. »Eidinghausen hat sehr viel Qualität. Wenn die Mannschaft in Fahrt kommt, kann sie jeden Gegner in dieser ausgeglichenen Liga bezwingen«, schätzt Spvg.-Trainer Haydar Özdemir die Auswärtsaufgabe als sehr anspruchsvoll ein. Die Rot-Schwarzen wiederum wollen die Entschlossenheit des 3:1-Erfolgs vor einer Woche gegen den FC Kaunitz an den Tag legen. Brakel will mehr als Rang vier. WB-Tipp: 1:1