Den Ball und die Tabelle im Visier: Abwehrspielern Pamela Jahn will mit Schlusslicht SV Bökendorf an diesem Sonntag die Kurve kriegen. Der erste Sieg soll gegen den Tabellenvierten Essen her. Foto: Jürgen Drüke

Von Lena Brinkmann

Bökendorf (WB). Schlusslicht SV Bökendorf empfängt in der Regionalliga an diesem Sonntag die Bundesligareserve des Frauenfußball-Traditionsvereins SG Essen/Schönebeck. Bis zur Winterpause spielt der abstiegsbedrohte SVB gegen eine Reihe hochkarätiger Gegner.

Das Heimspiel gegen den Zweitligaabsteiger und Tabellenvierten aus dem Ruhrpott bildet für den abstiegsbedrohten SVB den Auftakt der Duelle mit den Mannschaften aus der Spitzengruppe. Für die in dieser Saison nicht von Erfolg verwöhnten Bökendorferinnen werden die Aufgaben nicht einfacher. Spielertrainerin Tina Drewitz will den Druck von ihrem Team nehmen und vor heimischer Kulisse den Drittligafußball gegen einen Hochkaräter wie eben Essens U20 als nicht selbstverständlich ansehen: »Regionalligafußball ist ein Erfolg für den SV Bökendorf. Das sollten wir schätzen und keine Angst haben. Wir haben im vergangenen Jahr ein Vorbereitungsturnier in Essen gespielt und wissen, dass die Bundesligareserve über junge, gut ausgebildete Talente, die den Anspruch haben in der Ersten zu spielen, verfügt. Wir müssen unsere körperlichen Vorteil nutzen, und den Essenerinnen in den Zweikämpfen den Schneid abkaufen. Unsere Leistung und Einstellung zuletzt, hier insbesondere in der ersten Halbzeit gegen SpHo Köln, waren in Ordnung. Daran wollen wir anknüpfen«, berichtet Tina Drewitz. Beim SVB kehren die Außenverteidigerinnen Sarah Brecker und Laura Dammeier wieder in den Kader zurück.

Neboli hat Respekt

Essen II hat sein letztes Spiel gegen Alemannia Aachen überraschend verloren, davor aber stark aufgespielt. »Gegen Aachen hatten wir ein ganz schlechten Tag erwischt. Aus Bökendorf wollen wir drei Punkte mitnehmen. Wir wissen natürlich, wie gefährlich es ist, gegen den Tabellenletzten zu spielen. Der SVB ist heimstark und benötigt dringend Punkte. Wir haben eine sehr junge Mannschaft. Die Ausbildung und Entwicklung der Spielerinnen steht im Vordergrund«, stellt Laura Neboli, A-Lizenz-Inhaberin und Trainerin der SGS Essen II heraus. Die 31-Jährige war einst selbst für Duisburg in der Bundesliga aktiv und hat 26 Länderspiele für Italien bestritten, unter anderem bei den Europameisterschaften 2009 und 2013. Der SV Bökendorf will gegen die Talente aus dem Ruhrgebiet überraschen und Paroli bieten. Anpfiff in Bökendorf ist um 13 Uhr.