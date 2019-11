Von Fabian Scholz

Spvg Brakel II siegt im Fußball-Bezirksliga-Derby gegen BW Weser Fotostrecke

Foto: Fabian Scholz

»Wir sind von Anfang an richtig gut in die Partie gekommen. Taktisch hat alles genauso geklappt, wie wir es uns vorgestellt haben. BW Weser hatte kaum Zugriff«, resümierte Thorsten Kraut. Nach 13 Minuten wurde es dann erstmals gefährlich vor dem Tor vom Ex-Brakeler Keeper Dennis Ferranti. Spvg-Kapitän Kai Fähnrich setzte einen Distanzschuss zu zentral auf das Tor. BW Weser zeigte sich bemüht, aber meist erfolglos. Die erste Offensivaktion bekam Leon Krüger nach 20 Minuten. In aussichtsreicher Position setzte er das Leder deutlich über den Kasten. Auf der anderen Seite verzog Brakels Angreifer Jonas Wiechers-Wiemers nach 31 Minuten nur knapp. BW-Abwehrspieler Alexander Bröer verteidigte die Situation exzellent und störte Wiechers-Wiemers im allerletzten Moment.

Wiederum nur zwei Minuten später zeichnete sich BW-Keeper Dennis Ferranti erstmals aus. Marc Schuster scheiterte nach einer Flanke mit seinem Kopfball am starken Reflex von Ferranti. Erst ein Standard musste für die Gastgeber her, um das Ergebnis endlich auf 1:0 zustellen. Kai Fähnrich trat einen Eckstoß auf den kurzen Pfosten. Dort stand Lukas Anke völlig frei und versenkte den Ball per Kopf eiskalt im Tor. Der Jubel bei den Youngsters aus Brakel war riesig.

BW Weser zeigte sich weiterhin verunsichert. Viele lange Bälle fanden in der Offensive keinerlei Abnehmer. Auch der wieder genesende Stefan Lübke war im Offensivspiel der Beverunger kein großer Faktor. »Wir hatten in der ersten Halbzeit überhaupt keinen Zugriff auf das Spiel. Daher haben wir in der Halbzeit umgestellt«, berichtete BW-Coach Marcus Menzel. Nach der Umstellung kamen die Gäste etwas besser in die Partie. Offensiv zeigte die Elf von Marcus Menzel dennoch kaum Ideen. Brakel präsentierte sich weiterhin in einer besseren Verfassung. Nach 53 Minuten durften die Gastgeber dann wieder jubeln. Kapitän Kai Fähnrich markierte nach seiner Vorlage zum 1:0 nun den 2:0-Treffer selbst. »Das Gegentor war extrem bitter. Es kam in einer Phase, wo wir langsam besser ins Spiel kamen«, ärgerte sich Menzel.

Der 2:0-Treffer beflügelte Brakel. Jonas Wiechers Wiemers und Kai Fähnrich scheiterten mit besten Chancen am starken BW-Keeper Dennis Ferranti. Wesers beste Chance in der zweiten Halbzeit vergab Stefan Lübke nach 80 Minuten. Nach einem Foulspiel an ebenfalls Lübke, verschoss der eigentlich sichere Elfmeterschütze den fälligen Strafstoß. Spvg-Keeper Marvin Fenske parierte gegen den Routinier mit Bravour.

Nach dem Elfmeter wurde es ruhig. Beide Teams nahmen das Ergebnis hin. »Nach dem 0:2 war es mehr oder weniger gelaufen. Wir haben keinen Druck mehr entwickelt. Es lief so ziemlich alle schlecht, was schlecht laufen kann. Das Endergebnis geht absolut in Ordnung», fasste Menzel nach Abpfiff zusammen.

»Wir haben verdient gewonnen. Durch unseren Einsatz haben wir so gut wie jeden zweiten Ball bekommen. Da muss ich ein riesiges Kompliment an die Mannschaft machen. Wir hätten die Partie ein bisschen früher entscheiden können. Die Chancen dafür waren da. Beim Elfmeter haben wir nicht konsequent genug verteidigt. Das hat sich am Ende zum Glück nicht gerächt«, meinte Thorsten Kraut.

Spvg Brakel: Fenkse - Anke, Müller (56. Aksogan), Disselhoff, Stuwe (84. Thiel), Fähnrich, Wiechers-Wiemers (89. Dittrich), Ndongengaga, Koch, Schuster, Boeckmann (87. Kaiser)

FC BW Weser: Ferranti - St. Seibt (46. Rodermund), S. Seibt, Marquardt, Krüger, Schreck (72. Okur), Mönkemeier (63. Wielert), Lübke, Bröer, Rikus, Hartmann