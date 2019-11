Von Charlotte Fricke

Brakel (WB). Zum dritten Mal in Folge ist Matthias Berkemeier (LF Lüchtringen) Gesamtsieger der Fünf-Kilometer-Serie des Hochstift-Cups. Bei der Siegerehrung der beliebten Laufserie in Brakel wurden er und die anderen erfolgreichen Läuferinnen und Läufer am Samstag ausgezeichnet. Gastgeber der Abschlussveranstaltung, bei der mehr als 400 Aktive anwesend waren, war der TuS Ovenhausen.