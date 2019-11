Brakel/Bad Driburg (WB). Einen bemerkenswerten Sieg haben sich die Schachfreunde aus Brakel und Bad Driburg in der Schachverbandsliga erspielt: Sie haben die Vertretung aus Enger-Spenge mit einem deutlichen und nicht für möglich gehaltenen 5,5:2,5 bezwungen. Der Aufsteiger scheint auch in der neuen Liga nicht zu stoppen zu sein.

»Einfach klasse ist hier sicherlich der Sieg unseres Shootingstars Luca Esfehanian am Spitzenbrett, der seinen um mehr 300 Wertungspunkte besser platzierten Gegner bezwingen konnte. Dies entspricht beim Fußball in etwa dem Sieg eines Oberligisten über einen Erstligisten«, hob Teamkapitän Dieter Klahold hervor. Ganz nebenbei bemerkt bleibt die Mannschaft saisonübergreifend auch im zwölften Spiel hintereinander ungeschlagen und hat als Aufsteiger die drei ersten Spiele der neuen Saison gewonnen. »Das ist absoluter Vereinsrekord«, jubelt Dieter Klahold.

Nach den beiden Auftaktremis von Peter Stromberg und Dieter Klahold an den Positionen acht und vier besorgte Alexander Paul an Brett sieben durch schöne taktische Manöver die 2:1 Führung. Der weitere Ausgang an den noch spielenden Brettern war schwer einzuschätzen, zunächst musste allerdings Alexander Schmidt an Brett zwei noch das 2:2 zulassen. Ein Endergebnis im Bereich von 4:4 tippten die zahlreichen Kiebitze, doch sie sahen sich getäuscht und es kam viel besser: Matthias Fischer an drei und Heidemarie Kluge an fünf gewannen fast zeitgleich durch Ungenauigkeiten ihrer Gegner zum 4:2.

Mit Blick auf die zwei noch ausstehenden Partien konnten nunmehr nur noch die Schachfreunde für den Mannschaftssieg infrage kommen, zu gut waren mittlerweile die Stellungen von Luca Esfehanian und Walter Holl an den Brettern eins und sechs. Esfehanian gewann schließlich nach über fünf Stunden Spielzeit zum 5:2 und somit konnte sich auch Walter Holl auf ein Remis zum 5,5:2,5 Endstand einigen.

Schon am 5. Dezember geht es als Tabellenzweiter mit 6:0 Punkten in einem Heimspiel weiter. Dann ist der Tabellendritte aus Lippstadt zu Gast. »Es ist ein wichtiger Spieltag, da auch der Tabellenerste auf den Tabellenvierten trifft«, informiert Dieter Klahold.

Wer sich das wöchentliche Training der Schachfreunde anschauen möchte, ist jederzeit willkommen, macht der Verein deutlich. Trainiert wird immer donnerstags ab 18.45 Uhr im Seminartrakt der Stadthalle Brakel. Infos zum Schachverein auch unter 0176 41061345.