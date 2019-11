Von Rene Wenzel

Brakel (WB). Die Spvg. 20 Brakel II hatten einige Trainer der Fußball-Bezirksliga nicht im Abstiegskampf auf der Liste. Wer so die Kreisliga dominiert, darf doch keine Probleme eine Liga höher haben…Denkste! Ein neuer Trainer, ein zu kleiner Kader und die Anpassung an eine deutlich härtere Klasse – diese Veränderungen fordern die Reserve-Kicker des Aushängeklubs gewaltig.

Coach musste Aufstiegstruppe erst kennenlernen

»Das war bisher eine Hinrunde mit Höhen und Tiefen. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass wir nicht so weit da unten reinrutschen«, sagt Brakels Coach Maik Schmitz. Der 36-Jährige erhielt nach starker Arbeit im Nachwuchsbereich im Sommer die Beförderung. Er konnte direkt ein paar Spieler mitnehmen, musste aber den großen Teil der Aufstiegstruppe erst noch kennenlernen. Ex-Coach Haydar Özdemir, der jetzt die erste Mannschaft in der Landesliga trainiert, hinterließ Schmitz aber eine richtig gute Truppe. »Es macht unheimlich viel Spaß. Das sind fußballerisch und charakterlich Top-Jungs«, betont der Albaxer.

Drei Einheiten sind schwer umsetzbar

Die Umstellung für den früheren Jugendtrainer war dann aber doch etwas härter als vielleicht im Vorfeld erwartet. Mit einem für Bezirksliga-Verhältnisse eher kleinen Kader startete das Projekt vor wenigen Monaten. Und Schmitz stellte schnell fest, dass er in puncto Trainingsbeteiligung einige Abstriche im Vergleich zur Zeit im Nachwuchsbereich machen muss. Seinen Spielern macht der 36-Jährige aber keinen Vorwurf. »Wir haben viele Studenten mit dabei. Zudem sind einige Jungs berufsbedingt verhindert. Eigentlich wollte ich auch dreimal pro Woche trainieren. Aber das macht keinen Sinn«, sagt Schmitz. Warum nicht? Dienstags kann der Brakeler Coach froh sein, wenn es eine zweistellige Anzahl an Spielern zu den Einheiten schafft. »Uns fehlt dadurch in den wichtigen Phasen des Spiels die Nötige Luft und Konzentration«, meint Kapitän Kai Fähnrich.

Marc Schuster ist ein Stützpfeiler

Einer, der in dieser Saison besonders hervorsticht, ist Marc Schuster. Der torgefährliche Mittelfeldspieler beeindruck besonders seinen Trainer. Schmitz kennt den 19-Jährigen bereits aus der A-Jugend: »Was Marc läuft und technisch macht, ist richtig gut. Ich habe noch keine Mannschaft gesehen, die ihn in den Griff bekommen hat. Er ist seit dem ersten Spieltag ein Stützpfeiler.« Natürlich spielt sich Schuster damit in den Fokus von Landesliga-Trainer Özdemir. Doch abgeben kann Schmitz den Außenbahnspieler aus personellen Gründen nicht. »Marc kennt und versteht auch die Situation. Er will mit uns unbedingt die Klasse halten. Das ist ein super Charakterzug«, lobt der Albaxer.

Keeper steigert sich

Neben Schuster befördert Schmitz im Sommer auch Keeper Marvin Fenske und Jonathan Disselhoff – Lars Koch und Jonas Böhner schaffen direkt den Sprung in die Erste. Fenske und Disselhoff zählen bereits seit Saisonbeginn zu den Stammkräften in der Bezirksliga. »Marvin hat speziell in den vergangenen Wochen richtig gut gehalten. In der Jugend habe ich so viele starke Aktionen und diese Sicherheit von ihm nicht gesehen«, so Schmitz. Zudem gehören natürlich auch Spieler aus der Aufstiegssaison wie beispielsweise Tobias Stuwe, Jonas Wiechers-Wiemers oder auch Kai Fähnrich zu den Eckpfeilern im Braekeler System. »Ich möchte, dass sich die Lasten auf alle Schultern gleichmäßigen verteilen. Jeder Spieler muss Verantwortung übernehmen«, betont Schmitz. Was fehlt, ist ein richtiger Typ der Marke »Leader«. Einer, der auch mal dahin geht, wo es richtig weh tut.

Routinier Tewes schmerzlich vermisst

In ein paar Spielen übernimmt Fabian Tewes diese Rolle ganz ordentlich. Doch ein Hilferuf seines Kumpel Boris Hartmann lockt den Defensiv-Routinier vor wenigen Wochen als Trainer zum B-Ligisten TuS Erkeln. Schmitz kann mit dem Abwehrspieler wohl nicht mehr planen. »Es wäre schön, wenn er die Zeit finden würde. Ich würde ihn hier wieder mit offenen Armen aufnehmen. Ich weiß aber nicht, wie es in Erkeln weitergeht«, sagt der Brakeler Trainer. Immerhin steht aus der Riege »Erfahrung« mit Patrick Kaiser ein vielseitiger Kicker zur Verfügung. Schmitz meint: »Ihn habe ich immer gerne mit dabei. Ich habe selten einen Spieler gesehen, der vielseitiger als Patrick ist.«

Kevin Knack kommt aus Germete

Stichwort Flexibel: Mit Kevin Knack steht bereits der erste Winter-Neuzugang fest. Der 22-Jährige kann auf beiden Außenbahnen zum Einsatz kommen. Aktuell steht er noch im Aufgebot des A-Ligisten FC Germete-Wormeln. »Er bringt eine unheimliche Dynamik mit, die uns sicherlich im Angriffsspiel gut tun wird«, sagt der 36-jährige Trainer. Punkte müssen vor der Winterpause aber auch ohne Knack her. Nach dem Duell mit Spitzenreiter SV Heide-Paderborn am Samstag geht´s gegen den VfR Borgentreich, SV GW Anreppen und TSC Steinheim – alles direkte Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. »Sieben Punkte aus den drei Spielen würde ich jetzt sofort unterschreiben«, sagt Schmitz. Fähnrich betont: »Wenn wir so auftreten, wie zuletzt beim 2:0-Sieg gegen den FC Blau-Weiß Weser, wird es jede Mannschaft gegen uns schwer haben.«

Neuenheerser Coach motiviert Brakel

Für zusätzliche Motivation in der Truppe sorgt eine Aussage von Frank Ziegeroski. Der Trainer vom A-Ligisten FC Neuenheerse/Herbram sagt zuletzt dieser Zeitung: »Brakel II und der TSC Steinheim werden absteigen.« Kapitän Fähnrich reagiert mit großer Verwunderung auf diese Aussage: »Wir hauen alles raus, um den Klassenerhalt zu schaffen – auch, wenn die Verantwortlichen aus Neuenheerse/Herbram nicht daran glauben. Aber wenn man nur fünf Punkten in der Kreisliga auf dem Konto und schon 76 Gegentore kassiert hat, kann man das schlecht einschätzen...« Klar ist: Freuen würde sich über einen Nicht-Abstieg der Brakeler Reserve der gesamte Sportkreis. Und ganz bestimmt auch die Jungs vom aktuellen A-Liga-Schlusslicht, die bei weniger Bezirksliga-Absteigern etwas kleinere B-Liga-Sorgen hätten.