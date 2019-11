Von Sylvia Rasche

Favoritensiege bei den Tischtennis-Kreismeisterschaften der Schulen in Brakel Fotostrecke

Foto: Sylvia Rasche

In den anderen fünf Altersklassen, davon alle vier bei den Mädchen, gingen die Kreismeistertitel kampflos an die jeweils einzige gemeldete Schule. »Ursprünglich hatten sich 23 Mannschaften angemeldet. Das wäre ein neuer Rekord im Tischtennis gewesen«, sagte Organisatorin Annette Reineke (Kreisverwaltung Höxter). Letztlich blieben noch 14 übrig. Nur in drei Klassen wurden die Titelträger an den Tischen ermittelt. »Das ist schon enttäuschend. Im kommenden Jahr werden die Mädchenmannschaften um zwei Spielerinnen verkleinert. Dann reichen vier Mädchen pro Team. Vielleicht motiviert das die eine oder andere Schule zur Teilnahme«, blickte Bernd Övermöhle, Beauftragter für den Tischtennis-Schulsport im Kreis Höxter, voraus. Die Teams, die dabei waren, zeigten allerdings starke Leistungen.

Wettkampfklasse IV Jungen: Die Jungen des Gymnasiums Brede Brakel sicherten sich den Titel mit einem 5:1-Sieg gegen das KWG Höxter. Marlon Scholz, Philipp Schürmann, Mika Brenke, Hannes Roland, Marlon Wall und Maximilian Helpenstein sind die neuen Kreismeister. Die meisten von ihnen hatten am Donnerstagvormittag noch einen weiteren wichtigen Termin: Sie mussten schnell zurück in die Schule, um eine Mathearbeit zu schreiben.

Wettkampfklasse II Jungen: Die Gesamtschule Bad Driburg setzte sich deutlich an die Spitze. Ein 5:0-Sieg und zwei 5:1-Erfolge brachten den Titel. Das Team war zuletzt zweimal in Folge Kreismeister geworden und hatte sich im vergangenen Jahr sogar die Bronzemedaille auf Landesebene gesichert. »Wir sind unserer Favoritenrolle gerecht geworden«, freute sich Lehrer Patrick Schilberg. Vor dem letzten Spiel gegen das Hüffertgymnasium, das zuvor auch die beiden anderen Gruppenspiele dominiert hatte, sei man sich nicht sicher gewesen, wie knapp es hätte werden können. »Aber die Jungs haben das super gemacht«, lobte Schilberg, selbst aktiver Tischtennisspieler. Den dritten Platz belegte das Gymnasium Brede Brakel vor dem KWG Höxter.

Wettkampfklasse III Jungen: Das Hüffertgymnasium Warburg hat den Bezirk OWL im vergangenen Jahr im NRW-Finale vertreten und startete damit als Favorit bei den Kreismeisterschaften. Dieser Rolle wurde das Team vollauf gerecht. »Wir waren sehr ausgeglichen besetzt«, erklärt Lehrer Gregor Lisson. Das habe den Ausschlag gegeben. Mit 5:0 und 5:1 besiegten die Hüffert-Jungs die beiden anderen Schulen und setzten sich so an die Spitze des Feldes. Das Gymnasium St. Xaver Bad Driburg wurde Zweiter vor dem Gymnasium Brede Brakel.