Von Jürgen Drüke

Brakel (WB). Der Tabellenvierte Spvg Brakel bittet den Fünften SC Verl II an diesem Sonntag zum Verfolgerduell. Das Ziel des FC Nieheim auf den Sprung unter die ersten Fünf ist vorerst geplatzt. Die Partie der Weberstädter gegen den Hövelhofer SV fällt an diesem Sonntag aufgrund des unbespielbaren Rasenplatzes aus.

Spvg Brakel – SC Verl II (3:1). Nach dem spielfreien Sonntag wollen die Brakeler ihren Lauf Richtung Tabellenspitze fortsetzen. Der SC Verl II stellt eine hohe Hürde da. Brakel bringt es auf 26 und Verl auf 23 Zähler. Jung, talentiert und dynamisch – diese Attribute treffen auf beide Mannschaften zu. Im ersten Saisonspiel benötigten die Rot-Schwarzen am Sonntag, 25. August, 25 Minuten, um im Fahrt zu kommen. Zweifacher Torschütze war damals Neuzugang Lucas Morzonek. „Es wird wahrscheinlich eine erneut interessante Partie“, schätzt Spvg.-Trainer Haydar Özdemir angesichts der Tabellenkonstellation und aufgrund der offensiv ausgerichteten Spielweise beider Teams. Tempo und Intensität dürften zwei Merkmale des Spiels sein. Özdemir betont, „dass seine Schützlinge erneut sehr gut vorbereitet in die Begegnung gehen werden“. Drei Punkte sind das Ziel. Der neunte Saisonsieg im 16. Spiel soll her. Nach einer zwischenzeitlichen Delle wollen die Brakeler nach dem 3:1-Heimerfolg vor drei Wochen gegen den FC Kaunitz und dem 1:0-Auswärtserfolg beim SV Eidinghausen/Werste unbedingt nachlegen. Personell hat sich die Lage beim Tabellenvierten entspannt, so dass Özdemir der Begegnung in jeder Hinsicht zuversichtlich entgegenblicken kann. Tipp: 2:1