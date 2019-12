Von Charlotte Fricke

Brakel (WB). Die Tischtennis-Frauen der DJK Adler Brakel II haben am letzten Hinrundenspieltag die Herbstmeisterschaft in der Bezirksliga perfekt gemacht. Mit 8:4 besiegten sie den Verfolger SV RW Mastholte in einem spannenden Match.

„Wir freuen uns sehr über den Herbstmeistertitel“, berichtet Mannschaftsführerin Heike Meyer. In der Besetzung Heike Holste, Silvia van Gorp, Anja Wienhold und Heike Igelbrinck hatte das Team die Gegnerinnen empfangen.

Heike Holste und Anja Wienhold erkämpften im Doppel den ersten Punkt. Silvia van Gorp und Heike Igelbrinck gaben sich nach fünf Sätzen ihren Gegnerinnen geschlagen. Auch im Einzel blieben die Spiele umkämpft. Im oberen Paarkreuz siegte Heike Holste in fünf Sätzen, Silvia van Gorp siegte souverän. Die Punkte im unteren Paarkreuz gingen an Mastholte.

„Bis dahin waren die Spiele sehr ausgeglichen“, so Meyer. In der zweiten Einzelrunde waren Holste und van Gorp erneut im Spitzenpaarkreuz erfolgreich und brachten Brakel so 5:3 in Führung. Heike Igelbrinck, Anja Wienhold und erneut Holste mit ihrem dritten Einzelsieg des Tages machten den Erfolg dann perfekt. „Das klare Ergebnis täuscht. Es war ein sehr enges Match“, meinte Heike Meyer. Mit 10:0-Punkten ist Brakel II Herbstmeister. Spitzenspielerin Heike Holste trumpfte dabei mit 15:1-Einzelsiegen auf. Aber auch alle anderen Spielerinnen weisen mehr Siege als Niederlagen auf.

Die Rückrunde beginnt für Brakel am 17. Januar mit einem Auswärtsspiel in Bega.