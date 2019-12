Der Scheck mit dem Reinerlös aus dem Benefizspiel am 9. Oktober haben die Ausrichter nun an Aynur Acar, Witwe von Erdogan Acar, übergeben. Das Foto zeigt von links: Hans-Jörg Koch (1. Vorsitzender Spvg Brakel), Haydar Özdemir (Trainer Spvg Brakel), Aynur Acar, Norbert Loermann (2. Vorsitzender Spvg Brakel), Bürgermeister Hermann Temme und Thomas Sagel, Initiator des Spiels.

Wer erinnert sich nicht: Erdogan Acar war im Juni bei einem Sponsorenfußballturnier im Alter von nur 41 Jahren verstorben. Er hinterlässt seine Ehefrau und zwei Kinder. Sein langjähriger Arbeitgeber Thomas Sagel, gleichzeitig Mitglied im Wirtschaftsrat des SC Paderborn, initiiert ein Benefizspiel zugunsten der Hinterbliebenen, das Anfang Oktober vor mehr als 2.000 Zuschauern im Brakeler Thermo-Glas Stadion ausgetragen wurde.

Während der Scheckübergabe würdigte Bürgermeister Hermann Temme den Verstorbenen als Mensch und Sportler und bedankte sich bei Thomas Sagel für dessen Initiative sowie bei der Spvg 20 Brakel für die Vorbereitung und Durchführung dieses Highlights. „Anders als in der Anonymität von Großstädten rücken wir in Notsituationen zusammen und helfen uns gegenseitig. Und das ist hier in großartiger Art und Weise geschehen“, führte Temme aus.

Thomas Sagel wies auf viele Beteiligte hin, dankte auch dem SCP und betonte, dass sich Erdogan Acar sowohl als Mensch als auch als Sportler Respekt und Anerkennung erarbeitet und nicht nur eingefordert hat. „Sein Wort hatte Gewicht“, stellte Sagel fest.

Als Vertreter der Spvg 20 Brakel wies Vorsitzender Hans-Jörg Koch auf 36 freiwillige Helfer hin, die mithalfen, dieses Großereignis zu stemmen. „Daneben haben uns Lieferanten wie Getränke Hoblitz, Elektro Todt und das Restaurant Löseke eine Reihe von Leistungen nicht in Rechnung gestellt beziehungsweise wie Keck Energieservice großzügig durch Spenden unterstützt.“

Zweiter Vorsitzender Norbert Loermann berichtete von großer Resonanz und Mitgefühl, was viele Besucher veranlasste, einen höheren Eintritt als den geforderten zu zahlen oder auf Ermäßigungen zu verzichten.

Aynur Acar war schier überwältigt und zeigte sich „sehr dankbar und froh über so viel Beistand.“ Hermann Temme und Thomas Sagel boten auch weiterhin ihre unkomplizierte Hilfe an, wenn Not am Mann sei. „Anruf genügt!“ so ihre übereinstimmende Ansage.