Von Jan-Hendrik Schrick

Dabei bestimmten die Nethestädter von Beginn an das Spielgeschehen. Beide Teams hatten mit dem starken Wind zu kämpfen und so gab es viele Ungenauigkeiten und einfache Ballverluste im Spielaufbau. Ein richtiger Spielfluss war nicht zu sehen. Oguzhan Demirtas hatte den ersten Torabschluss nach 20 Minuten, schoss aber über das Tor. Ein paar Minuten später bediente Engin Deniz Finn Christoph, der sofort abzog, doch Theesens Keeper hielte sicher. Auf der anderen Seite wurden die Gäste durch einen Weitschuss gefährlich.

In der Pause stellte Brakels Trainer Thorsten Kraut um und brachte mit Alexander Wehrmann und Justin Groß mehr Tempo für die Offensive. Nach einer Minute in der zweiten Halbzeit hätten sich die Wechsel fast ausgezahlt. Wehrmann bediente Groß, der nur Zentimeter verzog.

Die Rot-Schwarzen wirkten zielstrebiger und kamen durch Engin Deniz und Justin Groß zu guten Chancen, vergaben aber jeweils knapp. In der 77. Minute entschied der Schiedsrichter auf Freistoß im Mittelfeld für Theesen. „Das war doch kein Foul“, monierte Kraut nicht ganz zu unrecht. Brakels Nils Mönnekes traf beim Klärungsversuch seinen Gegenspieler und es gab Elfmeter. Brakels Keeper Jonas Nolte ahnte zwar die Ecke, war aber machtlos und so lagen die Hausherren 0:1 hinten. „Alle nach vorne“, forderte Kraut.

Brakel agierte mit einem langen Ball, den Theesen aber abfing und konterte sich zum 2:0 und zur Entscheidung. In einer schwachen Partie war Brakel noch das bessere Team, doch am Ende jubelte Theesen über den Einzug in die nächste Pokalrunde. „Wir haben verloren, mehr braucht man nicht sagen“, ärgerte sich Kraut.

Im Ligaspiel hatte sich Brakel, das als Tabellenvierter in die Winterpause geht, noch knapp mit 1:0 gegen Thesen durchgesetzt.

Spvg. Brakel: Nolte – Meyer, Wulf, Sommerfeld, Süllwold, Deniz (75. Mönnekes), Christoph, Wamser, Martina (41. Groß), Demirtas (41. Wehrmann), Dwelck (69. Tobie)