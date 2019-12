Von Felix Senftleben

„Es freut mich für die Jungs, dass wir das Jahr erfolgreich abschließen konnten. Das war unser Ziel“, meinte Wamser. Dabei kamen die Gäste zunächst besser in die Partie. Die ersten Abschlüsse des SCW brachten jedoch nichts ein. Es dauerte bis zur 25. Minute, ehe Linus Nolte für Brakel erstmals vors Tor kam. Sein Linksschuss sorgte jedoch für keine Gefahr. Sechs Zeigerumdrehungen später blockte Innenverteidiger Matti Rohde einen Gästeschuss in letzter Sekunde ab. Es war ein ereignisarmes Spiel im ersten Durchgang. Als alles auf ein torloses Remis zur Halbzeit hindeutete, gingen die Gäste in der Nachspielzeit in Führung. „Wiedenbrück geht sehr oft in Führung, da sie eine spielstarke Mannschaft sind. Sobald es aber um den Kampf geht, lassen sie nach“, war der Rückstand kein Genickbruch für Brakels Übungsleiter, „in der Halbzeit haben die Jungs ihre Fehler analysiert und die richtigen Schlüsse daraus gezogen.“

In den zweiten 45 Minuten waren die Rot-Schwarzen die präsentere und stärkere Mannschaft. Zehn Minuten nach dem Pausentee setzte Raphael Polczyk einen Kopfball neben das Tor. Kurz darauf wurde ein Schuss von Mats-Henry Kleinke zur Ecke geblockt. Im Anschluss an diesen Standard kam Mike Lappe zum Abschluss, bugsierte das Leder aber über den Querbalken. Fünf Minuten nach dieser großen Möglichkeit bediente Lappe Polczyk. Der Ball war jedoch etwas zu ungenau gespielt und so traf Polczyk aus spitzem Winkel nur noch den Außenpfosten. Der Ausgleich war inzwischen jedoch nur noch eine Frage der Zeit. Durchatmen hieß es in der 75. Minute, als Wiedenbrück seine einzige Chance in Durchgang zwei besaß. Ein Kopfball der Gäste klatschte ans Aluminium. 180 Sekunden später sollte das 1:1 endlich fallen. Zunächst fiel Polczyk im Strafraum. Schiedsrichter Florian Greger ließ jedoch trotz massiver Proteste des Brakeler Anhangs weiterspielen und so kam es zu einem Eckball für die Gastgeber. Per Kopf gelang Kevin Wistuba der Ausgleich. In der 83. Minute setzte sich Lappe gegen zwei Gegenspieler durch und brachte die Nethestädter in Führung. Kurz darauf gelang Linus Nolte das 3:1. „Aufgrund der Leistung in Halbzeit zwei ist es ein verdienter Sieg“, freute sich Peter Wamser. Im neuen Jahr empfangen seine Mannen in der zweiten Runde des Westfalenpokals den Westfalenligisten SV Lippstadt.

Spvg 20 Brakel: F. Nolte – Schmand (58. Wetzler), Lüke, Rohde, Wistuba, Steiner (58. Demir), Kleinke, Cardamone (81. Hanna), Polczyk, L. Nolte, Lappe.