Von Lena Brinkmann

Bökendorf (WB). Advent, Advent und der SV Bökendorf kann in der Frauenfußball-Regionalliga doch noch gewinnen. Mit dem 4:3-Erfolg im Nachholspiel beim favorisierten Tabellenvierten VfL Bochum schafft das heimische Kellerkind noch in der Hinrunde den lange ersehnten ersten Saisonsieg.

Nach Abpfiff auf dem Kunstrasenplatz vor dem traditionsreichen Bochumer Ruhrstadion kehrt bei den Gästen Jubel und pure Erleichterung ein.

Mit der erstmals vollen Punktausbeute in der Liga haben sich die abstiegsbedrohten Bökendorferinnen vor der Weihnachtspause das wohl selbst größte Geschenk gemacht. „Wir haben in den letzten Spielen gegen stärkere Gegner mit guten Leistungen bereits gezeigt, dass wir mithalten können. Der Sieg gegen den Tabellenvierten VfL Bochum war jetzt endlich die Belohnung. Wir freuen uns riesig“, berichtete Bökendorfs Spielertrainerin Tina Drewitz.

SVB-Stürmerin Carla Oelmann musste sich kurzfristig mit einer Erkältung abmelden. Tina Drewitz stellte mit Sarah Mönnekes und Marina Heidebrecht in der Spitze sowie den schnellen Außenspielerinnen Svenja Lessmann und Jana Leuchtmann auf volle Offensive um. Das sollte sich auszahlen. „Bochums Verteidigerinnen kamen mit unserer Schnelligkeit in der Offensive nicht zurecht“, analysierte Drewitz.

Mit der ersten Chance schoss Marina Heidebrecht die Gäste gleich nach fünf Minuten mit 1:0 in Führung. „Wir haben in der ersten Halbzeit überhaupt nicht ins Spiel gefunden und dürfen uns nicht beschweren, dass Bökendorf gewonnen hat. Ich habe meine Mannschaft vorher gewarnt, dass der SVB ein zweikampfstarker Gegner ist. Die Tore haben wir zum größten Teil nach individuellen Fehlern kassiert“, stellte Bochums Trainer Paul Müller heraus. Nach dem zwischenzeitlichen 1:1 des VfL (11.) fand Bökendorf mit dem 2:1 von Sarah Mönnekes schnell die richtige Antwort (18.). Zudem hatte Jana Leuchtmann vor der Pause noch weitere gute Chancen für die Rot-Weißen.

Neuzugang Leuchtmann und Marina Heidebrecht schraubten die Bökendorfer Führung in der zweiten Hälfte bis auf 4:1 in die Höhe (54. und 55.).„Das war ganz stark. Aber es war ein ungewohntes Gefühl so deutlich und überhaupt in Führung zu liegen. Die Angst, das Spiel noch aus der Hand zu geben, schwebte uns in den Köpfen. So haben wir dann auch die zwei weiteren Gegentore kassiert“, erklärte Tina Drewitz.

Bochum erhöhte den Druck und kam bis zur 72. Minute bis auf 3:4 heran. Doch der SV Bökendorf wollte diese spannende Partie unbedingt gewinnen und brachte die Führung über die Zeit. Jana Leuchtmann, Sarah Mönnekes und Tina Drewitz hatten sogar noch weitere Chancen. Mit diesem Dreier hat sich der SV Bökendorf in der Tabelle auf den drittletzten Platz katapultiert und den Abstand auf das rettende Ufer auf drei Punkte verkürzt. Das dürfte dem ranghöchsten heimischen Fußballteam viel Hoffnung und Mut für die Rückrunde geben.

SV Bökendorf: Woznitza - Dammeier, Tolckmitt, Brecker (62. Henkenius), Wilm (91. Echterling), Drewitz, Schulte (58. Jasperneite), Lessmann (87. Hoffmann), Leuchtmann, Heidebrecht, Mönnekes.