verteidigten aufmerksam, die größte Gefahr strahlte Brakel nach einem ruhenden Ball oder einem Versuch aus der Distanz aus. Jedoch konnten die Höxteranerinnen keine Entlastung schaffen und kurz vor der Pause münzte Brakel die optische Überlegenheit dann auch in Tore um: Menneke lief alleine auf das Gäste-Tor zu und schob zum 1:0 ein (38. Minute). Zwei Minuten später scheiterte Diana Schwab erst an Phönix-Torhüterin Anastasija Dulovic, doch Menneke stand goldrichtig und verwertete den Abpraller zur 2:0 Führung. Nach dem Seitenwechsel passierte erst einmal länger nichts. Die Höxteranerinnen spielten nun mehr mit und ein Freistoß von Luisa Jubitz hätte fast den Anschlusstreffer gebracht. Dann war es aber auf der Gegenseite wieder Menneke die nach 64 Minuten mit ihrem dritten Treffer das Spiel endgültig entschied. Sie setzte auch die beiden Schlusspunkte zum 4:0 (Elfmeter) und 5:0. „Mit dem ersten Tor war der Bann gebrochen und der Sieg ging für uns auch in der Höhe in Ordnung“, zog Spvg-Coach Jürgen Menneke das Fazit. Höxters Trainer Holger Fischer meinte: „Das war für uns ein schwieriges Spiel, in dem gegen einen körperlich deutlich überlegenen Gegner nicht viel mehr drin war, auch wenn das Ergebnis vielleicht ein oder zwei Tore zu hoch ausfällt.“