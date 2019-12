Das J-Team des TuS Hembsen hat sich im Rahmen des Projektes „Zeig Dein Profil – Vereinsentwicklung 2020“ in diesem Jahr neu gegründet. Ziel ist es, eigene Ideen und Projekte in der Kinder- und Jugendabteilung umzusetzen. Das Engagement der Jugendlichen zeigt nun erste Früchte. Petra Huppert-Buch von der Sportjugend Höxter hat bei einem gemeinsamen Treffen der Jugendlichen das Starterpaket der Sportjugend NRW sowie einen Ballsack an die neun J-Teamer des TuS Hembsen übergeben. Im Starterpaket enthalten sind T-Shirts, ein Essensgutschein, USB-Sticks, ein Moderationskoffer sowie eine Projektförderung in Höhe von 200 Euro.

Zwei Schaumstoffbälle, ein Volleyball, ein Beachvolleyball, zwei Handbälle, ein Fußball, zwei Basketbälle und eine Ballpumpe sind die Auszeichnung, die der TuS Hembsen für sein besonderes Engagement im Bereich der Sporthelfer-Ausbildung von der Sportjugend im Landessportbund NRW bekommen hat. Die Sportjugend Höxter hat den Verein ausgewählt, da er seit einigen Jahren regelmäßig Jugendliche im Alter von 13- 16 Jahren zu den Sporthelferlehrgängen anmeldet. „Über das Starterpaket und die Bälle freuen wir uns sehr“, sind sich die Jugendlichen einig. „Noch größer ist die Freude über die vielen tollen Ideen und die ansteckende Begeisterungsfähigkeit, die die Jugendlichen als frisch gebackene Sporthelfer und J-Teamer in den Sportverein tragen werden“, ist sich Josef Hillebrand als Unterstützer der Jugendlichen sicher.

Bei Fragen zur Beantragung des J-Team-Starterpakets und des Sporthelferprogramms können sich Sportvereine in der Geschäftsstelle des KSB Höxter melden.