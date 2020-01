Von Sylvia Rasche

Brakel (WB). Der SV Menne ist Kreispokalsieger der Tischtennis-Herren A. Nach zwei vergeblichen Anläufen 2018 und 2019 hat sich das Team am Sonntag in Brakel den Sieg gesichert. Die spannende Frauenklasse entschied der TTC Oeynhausen nach 2010, 2014 und 2015 zum vierten Mal in den zurückliegenden elf Jahren für sich.