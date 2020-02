Von Sylvia Rasche

Tischtennis-Herren der DJK Adler Brakel gewinnen Topspiel gegen Lemgo Fotostrecke

Foto: Sylvia Rasche

Nach der Hinrunde „nur“ Dritter

Der Aufstieg war vor der Saison das große Ziel der Brakeler, die in den meisten Hinrundenspielen deutliche Siege einfuhren. Doch ausgerechnet gegen die beiden größten Konkurrenten aus Elsen und Lemgo lief nicht viel zusammen. „Gegen Elsen haben wir schon 4:0 geführt und es dann noch aus der Hand gegeben. Gegen Lemgo fehlten uns gleich zwei Spieler aus beruflichen Gründen“, berichtet Mannschaftsführer und Tischtennis-Abteilungsleiter Karsten Oeynhausen. So kam sein Team nach der Vorrunde „nur“ als Tabellendritter ins Ziel.

Das soll sich in der Rückrunde ändern. Den ersten Schritt dafür haben die Brakeler im Heimspiel am Karnevalswochenende gegen den TTC Lemgo erfolgreich unternommen. Die ersten beiden Doppel versprachen noch Spannung, doch die 2:0-Führung spielte Brakel in die Karten. „Es war am Ende auch in der Höhe ein verdienter Sieg“, analysiert Oeynhausen.

Rückkehrer Jens Zirklewski verstärkt das Team

In der Weihnachtspause kehrte Jens Zirklewski vom Verbandsligisten SV Menne zu den Adlern zurück. Der Beverunger hatte zuvor schon mal fünf Jahre an der Nethe gespielt und führt das Team nun in der Rückrunde an. „Mit ihm und mit Marc Brockmeier haben wir ein überragendes Spitzenpaarkreuz“, nennt Oeynhausen eine der Stärken der Mannschaft. Doch auch in der Mitte und im unteren Paarkreuz sind die Brakeler in der Bezirksklasse mit Carsten Roland und Tobias Schumann sowie mit Hermann Temme und Karsten Oeynhausen exzellent besetzt.

Die DJK Adler Brakel will in der Rückrunde weiter angreifen (von links) Karsten Oeynhausen, Jens Zirklewski, Carsten Roland, Hermann Temme, Tobias Schumann und Marc Brockmeier. Es fehlt: Sebastian Justus Foto: Sylvia Rasche Die DJK Adler Brakel will in der Rückrunde weiter angreifen (von links) Karsten Oeynhausen, Jens Zirklewski, Carsten Roland, Hermann Temme, Tobias Schumann und Marc Brockmeier. Es fehlt: Sebastian Justus Foto: Sylvia Rasche

Carsten Roland noch ungeschlagen

Carsten Roland ist sogar der einzige Spieler der Liga, der in Hin- und Rückrunde im Einzel noch ungeschlagen ist. 18:0-Siege stehen auf seinem Konto! Dazu kommt die 12:1-Ausbeute im Doppel zusammen mit Marc Brockmeier.

Eigentlich war für die Saison auch Sebastian Justus fest eingeplant. Der Borgholzer konnte wegen einer langfristigen Knieverletzung das Team aber – von einer Ausnahme abgesehen – nicht aktiv am Tisch unterstützen. So mussten in der Hinrunde regelmäßig Spieler aus der zweiten Mannschaft aushelfen. Das erklärt unter anderem auch die 13 verschiedenen Doppel-Paarungen, die die Brakeler in der Hinrunde aufgeboten haben.

Jetzt folgt das Topspiel in Elsen

In der Rückrunde ist mit Jens Zirklewski mehr Konstanz zu erwarten. So hat Abteilungsleiter Karsten Oeynhausen, der für die zweite Saisonhälfte offiziell an Position eins in der zweiten Mannschaft gemeldet ist, auch schon mal an spielfreien Wochenenden die Reserve in der Kreisliga unterstützen können.

Am kommenden Freitag steht nun das zweite Bezirksklassen-Topspiel in Folge auf dem Programm. In Elsen wollen sich die Brakeler am liebsten ebenfalls für die Hinrundenniederlage revanchieren. „Das wäre ganz wichtig, um Platz zwei zu sichern“, blickt Oeynhausen voraus. Der Vizemeister und der Tabellendritte spielen in der Relegation um den Aufstieg. „Da hatte der Zweite in der Vergangenheit eigentlich immer ganz gute Karten. Außerdem sind wir gut aufgestellt“, haben die Brakeler die Rückkehr in die Bezirksliga immer noch fest im Blick. Auch dafür war der deutliche Sieg gegen Lemgo übrigens wichtig. Sollte es in der Endabrechnung auf den direkten Vergleich ankommen, wäre Brakel im Vorteil.