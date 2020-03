Vier Mannschaften des RV Nethegau Brakel sind beim Movie-Turnier in Münster in die Saison gestartet. Die erste Mannschaft hat das Turnier gewonnen.

Von Lena Brinkmann

Brakel (WB). Die Voltigierer des Reiterverein Nethegau Brakel starten hocherfolgreich in die neue Saison. Beim Movie-Holzpferd-Turnier in Münster gewinnt das Brakeler U18-Juniorteam. Die zweite, dritte und vierte Brakeler Mannschaft holen vordere Platzierungen. Einige Voltis des RV Nethegau haben zudem erfolgreich ihre Abzeichenprüfung bestanden.

Turnhalle statt Reithalle

Seit fast vier Jahren haben die Brakeler Voltigierer ein so genanntes Movie, sprich ein galoppierendes Holzpferd als Pferdesimulation für das Training in der Brakeler Reithalle. „Das Movie hat unser Training total optimiert. Zudem entlastet es unsere Voltigierpferde im Training. Nun haben wir erstmals an einem Movieturnier teilgenommen. Das war für den frühen Saisonstart zu dieser Jahreszeit total super”, berichtete Anna Brinkmann, Trainerin der ersten Brakeler Mannschaft.

Turn- statt Reithalle hieß es somit erstmals für die heimischen Voltis in einem Wettkampf. Die ersten drei Brakeler Teams sind zum Saisonbeginn beim Movieturnier in Münster im altersoffenen L-Wettbewerb gestartet. Nach einem großen Umbruch zum Ende der vergangenen Saison traten die erste und zweite Mannschaft mit neuer Besetzung an. Die Erste, die bei den Turnieren und Championaten in dieser Saison mit ihrem Pferd „Dorian” bei den U18-Junioren teilnehmen wird, gewann in Münster auf dem Movie den Pflichtwettbewerb und holte im Kürwettbewerb Rang zwei.“

Starke Leistungen in der Pflicht

„Die Voltigierer waren topmotiviert und hatten richtig viel Spaß. Für uns Trainer war es entspannter, weil wir uns im Wettbewerb ganz auf die Voltis und nicht auf das Pferd konzentrieren mussten. Besonders in der Pflicht haben wir in einem großen Teilnehmerfeld richtig gute Leistungen gezeigt”, stellte Anna Brinkmann heraus. In der Brakeler Ersten voltigieren in diesem Jahr Franziska Happe, Emma Walter, Jule Pape, Finja Eyers, Hannah Lötzke, Samira Benning und Jannika Müller.

Die Qualifikationsturniere für die Voltigierer sind aufgrund der Corona Epidemie bereits abgesagt worden. „Die Westfälische Meisterschaft findet im Juni in Paderborn statt und ist unser großes Saisonziel. Dann schauen wir weiter. Falls die Qualis jetzt alle ausfallen, sind wir als Mitglied des Landeskaders für die Westfälische gesetzt”, erklärte Anna Brinkmann.

Die zweite Mannschaft des RV Nethegau wurde als Nachwuchsförderteam neu gegründet und geht in dieser Saison in altersoffenen Wettbewerben an den Start. In Münster beim Movieturnier holte die Zweite mit Katrin Schuchardt, Janine Michels, Delia Stecker, Franziska Peitzmeier, Emma Rösler, Romy Spieker, Fiona Sudermann, Carla Plückebaum und Trainerin Pia Rostek den zweiten Platz.

Vize-Europameisterinnen helfen

„In unserer Zweiten voltigieren vier Vize-Europameisterinnen, die nach ihrer erfolgreichen damaligen Junioren-Zeit nun wieder eingestiegen sind. Sie sollen die Nachwuchstalente im Training coachen und fördern. Die Kleinen profitieren sehr von den Großen”, sagte Anna Brinkmann. Allen voran die 20-jährige Gütersloherin Franziska Peitzmeier, die nach fast einem Jahr krankheitsbedingter Pause wieder beim RV Nethegau Brakel mit dem Voltigieren eingestiegen ist. „Wir freuen uns sehr, dass Franzi wieder bei uns ist”, betonte Anna Brinkmann.

Brakels Dritte komplettierte den Brakeler Erfolg im L-Wettbewerb in Münster und holte Rang drei in der Pflicht sowie Rang sechs nach der Kür. Livia Jacho, Stella Langner, Antonia Paßmann, Annika Wiechers, sowie Miriam und Malin Hachmeier sind für Brakel 3 in Münster an den Start gegangen. Im A-Wettbewerb holte die vierte Brakeler Mannschaft in der Pflicht den zweiten Platz. Für Brakel 4 voltigierten beim Movieturnier Antonia Brinkmann, Isa Beine, Liv Rogge, Paula Zoller, Madita Elberg, Melina Timmermann und Annika Micus.

Jessica Michels mit Trainer B-Schein

„Für uns war das Movieturnier eine ganz neue Erfahrung und eine tolle Alternative. Wir freuen uns allerdings, bald wieder gemeinsam mit unserem Pferd zum Turnier fahren zu können, da es genauso zum Team zählt wie jeder einzelne Voltigierer”, stellten Amelie Pichel und Laura Drewes, Trainerinnen der dritten und vierten Mannschaft des RV Nethegau Brakel abschließend fest.

In Paderborn haben Brakeler Voltis mit Jannika Müller, Lara Eyers und Emma Walter (alle Deutsches Voltigierabzeichen Klasse vier) sowie Franziska Happe und Finja Eyers (Klasse drei) ihre Abzeichenprüfungen erfolgreich bestanden. Die Brakeler Voltiausbilderin Jessica Michels hat über den Winter erfolgreich ihre Prüfung zum Trainer B absolviert.