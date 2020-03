Brakel/Bad Driburg (WB). Die Träume vom zweiten Aufstieg in Folge dürften für die Schachfreunde Brakel/Bad Driburg ausgeträumt sein. Sie gaben in der Verbandsliga gegen den Heeper SK beim 4:4 einen unnötigen Punkt ab.

„Bei regulär noch zwei ausstehenden Spielen haben wir zwei Punkte Rückstand auf den Tabellenersten Bielefelder SK und zudem das schlechtere Brettverhältnis“, berichtet Teamchef Dieter Klahold. Wann das nächste Spiel stattfinden wird, ist indes noch unklar. „Der Schachverband NRW hat alle Spiele und auch das Training verboten. Wir wissen noch nicht, wann es weitergeht“, sagt Klahold.

Als Aufteiger haben die Schachfreunde Brakel/Bad Driburg bei nunmehr 9:5 Punkten schon jetzt eine außerordentlich gute Saison gespielt. Gegen Heepen mussten sie gleich auf beide Spitzenspieler verzichten. „Somit war es jedem von uns klar, dass es eine enge Kiste werden würde“, so der Mannschaftsführer. Es begann jedoch noch mehr als ordentlich für die Schachfreunde, da zunächst Wolfgang Dirichs an Position acht ungefährdet ein Remis erspielen konnte, gefolgt von einem überlegen herausgespielten Sieg durch Dieter Klahold an Brett drei nach nur 22 gespielten Zügen.

Alexander Pauls Remis an sechs bewahrte die Führung noch, doch das Unheil nahm plötzlich seinen Lauf, da sowohl Matthias Fischer an Position zwei mit seiner ersten Saisonniederlage als auch Alexander Schmidt am Spitzenbrett trotz eines „Qualitätsvorteils“ jeweils Niederlagen zum Zwischenstand von 2:3 zulassen mussten. In der Heepener Vogtei stieg die Spannung, da nunmehr nur noch drei Partien zu spielen waren. Walter Holl an Position glich zum 3:3 aus.

Somit spielten nur noch Heidemarie Kluge und Peter Stromberg an den Brettern vier und sieben und ein 4:4 war laut der zahlreichen Kiebitze noch das wahrscheinlichste Endergebnis. Diesmal sollten sie auch recht behalten, da Peter Stromberg ein Läufer-Springer-Endspiel nicht mehr halten konnte und Heidemarie Kluge ihr Läufer - Läufer-Endspiel mit einem feinen Sieg nach über fünf Stunden Spielzeit nach Hause brachte.