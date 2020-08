Das schlägt ins Kontor

Goldene Generation geht

Mit Rike Tolckmitt, Laura Dammeier und der langjährigen Kapitänin Yvonne Hansmeier spielen drei Stammkräfte aus beruflichen und privaten Gründen erst einmal nicht mehr für die Rot-Weißen. Zudem wird sich Tina Drewitz ausschließlich auf das Amt der Trainerin konzentrieren. Die Doppelfunktion Spielertrainerin ist Geschichte. So wie Lena Kuhlmann, die ebenfalls ins Trainerteam wechselt. Die goldene Generation, welche die hocherfolgreichen Jahre beim SV Bökendorf und für den gesamten Frauenfußball im Kreis Höxter zuletzt mitgeprägt hat, bricht weg. Tina Drewitz weiß, dass die Abgänge ordentlich ins Kontor schlagen: „Leistungsträgerinnen wie Yvonne Hansmeier oder Rike Tolckmitt können wir nicht eins zu eins ersetzen. Zudem sind das von der Abwehr bis ins Mittelfeld alles gestandene Spielerinnen aus der Zentrale, die uns verlassen. Von daher werden wir auch im spielerischen und taktischen Bereich etwas verändern müssen.”

Junges Gesicht

Der SV Bökendorf bekommt ein neues, junges Gesicht. Mit der 21-jährigen Chantal Campos Chavero, zuletzt Arminia Bielefeld, sowie den 16-Jährigen Fiona Rombach (FSV Gütersloh B-Mädchen), Melike Bulut und Debora Amato (beide Herforder SV B-Mädchen) begrüßt der heimische Drittligist vier hoffnungsvolle Neuzugänge. Chantal „Campi” Chavero bringt die meiste Erfahrung von den Neuen mit und war Wunschspielerin von Tina Drewitz. Die 21-Jährige stand zuletzt bei Arminia Bielefeld im Zweitligakader. Ein Kreuzbandriss hat die Lipperin dort im vergangenen Jahr zurückgeworfen. Beim SVB will die technisch versierte Mittelfeldspielerin wieder zur alten Stärke finden. Fiona Rombach hat für den FSV Gütersloh bereits in der B-Juniorinnen Bundesliga gespielt und ist auf der Suche nach einem neuen Verein zum SV Bökendorf gewechselt. Zum SVB wollte Rombach unbedingt. “Das ist ein absoluter Glücksgriff für uns. Fiona ist eine groß gewachsene, schnelle Spielerin und bringt bereits ein gutes Spielverständnis mit”, betont Tina Drewitz. Die beiden Jüngsten im Team kommen von den Regionalliga-Mädchen des Herforder SV: Melike Bulut ist flexibel einsetzbar, unter anderem auch im Tor. Debora Amato wiederum ist gerade erst 16 Jahre alt geworden und laut Drewitz eine echte Straßenfußballerin. Für ihren Heimatverein Holzminden hat Debora Amato noch ein Zweitspielrecht für die U17-Jungenmannschaft.

Großer Sprung

„Der Sprung von den Mädchen zu den Frauen benötigt dennoch Zeit. Da fehlt es den jungen Spielerinnen noch merklich an Abgeklärtheit, Athletik und Zweikampfstärke. Daran arbeiten wir. Erfahrene Spielerinnen wie Pamela Jahn, Carla Oelmann, Marina Heidebrecht oder Sarah Mönnekes müssen mehr Verantwortung übernehmen. Wir haben uns in den vergangenen Jahren viel erarbeitet. Wir spielen immer noch in der dritten Liga und wollen diese auch halten”, berichtet Drewitz.

Auftakt 20. September

Der SV Bökendorf hat in der Vorbereitung bereits einige Testspiele absolviert, damit das Team am 20. September zum Saisonauftakt beim schweren Auswärtsspiel gegen Spoho Köln gut gerüstet ist. Anschließend empfängt der SVB den Aufsteiger Leverkusen II vor heimischer Kulisse. Neben der Bundesligareserve aus Leverkusen sind der VfR Warbeyen und die SF Siegen als Aufsteiger neu in die Liga gerückt. Am dritten Spieltag muss Bökendorf zum absoluten Top-Favoriten und Erzrivalen FFC Recklinghausen reisen. Tina Drewitz erinnert, dass ihr Team im vergangenen Jahr gegen starke Gegner die besten Spiele gezeigt hat: „Insbesondere zu Hause soll unsere Heimstärke durchbrechen. Vielleicht können wir mit etwas Spielglück und der Unbekümmertheit der jungen Spielerinnen auch für die ein oder andere Überraschung sorgen”.

SVB-Kader

Abgänge: Rike Tolckmitt (beruflich/Auslandsaufenthalt), Laura Dammeier (beruflich in Hannover/Zweitspielrecht Bökendorf), Yvonne Hansmeier (Pause), Lena Kuhlmann (Co-Trainerin), Tina Drewitz (Trainerin)

Neuzugänge: Fiona Rombach (FSV Gütersloh Jugend), Chantal Campos Chavero (Arminia Bielefeld), Melike Bulut, Debora Amato (beide Herforder SV Jugend)

Kader der Saion 2020/21

Tor: Chantal Woznitza, Melike Bulut

Abwehr: Pamela Jahn, Sara Brecker, Ina Wilm, Vanessa Henkeniuss und Svenja Lessmann

Mittelfeld: Laura Schulte, Marina Heidebrecht, Sarah Mönnekes, Jana Leuchtmann, Kristin Multhaup, Fiona Rombach, Lea Künemund, Chantal Campos Chavero, Jana Hoffmann

Angriff: Sarah Jasperneite, Carla Oelmann, Lilly Echterling, Debora Amato

Trainerin: Christina Drewitz

Co-Trainer: Markus Korth, Lena Kuhlmann

Torwart-Trainer: Alessandro Bolte

Teammanager: Philipp Frahmke.

Saisonziel: Klassenerhalt.

Favoriten: FFC Recklinghausen.