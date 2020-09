Auf dem Kunstrasenplatz im Schatten des Kölner Rhein-Energie Stadions in Müngersdorf sammelten die zahlreichen jungen Akteurinnen der Gäste eine Menge Erfahrung. Dabei hatte der Bus des SV Bökendorf auf der langen Hinfahrt nach Köln im Stau gestanden. Die Partie wurde später angepfiffen. Die Bökendorferinnen kamen trotzdem gut ins Spiel. „In der ersten halbe Stunde haben wir gut gestanden und so gut wie nichts zugelassen”, berichtete Tina Drewitz.

Mönnekes stark

Auch von der Führung der Heimelf in der 31. Minute nach einer Flanke ließen sich die Rot-Weißen zunächst nicht aus dem Konzept bringen. Denn im direkten Gegenzug gelang dem sehr gut organisierten SVB-Team der 1:1-Ausgleichstreffer (32): Sarah Mönnekes war von der Außenbahn eine ganz scharfe Hereingabe gelungen, die eine Kölner Spielerin ins eigene Tor beförderte.

Anschließend besaß Bökendorf in Person von Fiona Rombach die Riesenchance zum Führungstreffer, doch der Schuss der Mittelfeldspielerin ging knapp am Pfosten vorbei. Wenig später wurde einem SVB-Treffer aufgrund einer vermeintlichen Abseitsposition die Anerkennung verweigert. Spoho Köln gelang in der 40. Minute das 2:1. Bis zur Pause gelangen den Gastgeberinnen noch zwei weitere Treffer zum 4:1. „Wir haben uns bis zur 40. Minute gut verkauft. Kurz vor der Pause hat das junge Team zu viele Fehler gemacht”, bilanzierte Drewitz. Drei Gegentreffer waren die Folge gewesen.

Rombach trifft erstmals

Die zweite Halbzeit spielte sich überwiegend im Mittelfeld ab. Trotzdem trafen die Kölnerinnen zum 5:1 (70.). In der 79. Minute erzielte die 17-jährige Fiona Rombach ihr erstes Pflichtspieltor zum 2:5 für den SVB. Mit einem verwandelten Foulelfmeter stellte Spoho Köln in der 87. Minute den 6:2-Endstand her. Das halbe Dutzend war voll.

SV Bökendorf: Woznitza – Jahn, Oelmann (82. Hoffmann), Brecker (51. Wilm), Heidebrecht, Leuchtmann, Multhaup (68. Jasperneite), Chavero (57. Schulte), Echterling, Mönnekes, Rombach