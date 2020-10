Redder reitet souverän und triumphiert

Favoritin

Denn Anncatrin Redder hatte auf den drei Qualifikationen im Vorfeld fleißig Punkte gesammelt und war Favoritin auf den Gesamtsieg. Im Finale gab es die 1,5 fache Punktzahl. Mit dem zweiten Platz im Finale ritt die 24-Jährige den Vorsprung auf ihrem „Hogwarts High Point”, der bei Redders nur „Hamlet” genannt wird, ins Ziel.

Dank an drei Vereine

„Ich danke den drei Vereinen Alhausen, Brakel und Germete, dass sie trotz des schwierigen Corona-Jahres ihre Turniere mit Qualifikationen zu unserem Sparkassen-Cup ausgerichtet haben und vor allem dem RV Nethegau, dass das Finale traditionell beim Herbstturnier stattfinden konnte. Für Anncatrin Redder ist das natürlich eine tolle Geschichte”, stellte Jens Härtel heraus. Der Sparkassen-Chef gratulierte in der Siegerehrung auf Abstand und brachte attraktive Geldpreise für die drei Erstplatzierten mit. Anncatrin Redder gewann mit dem Sohn ihrer Erfolgsstute „Carefree“. Mit „Carefree“ war sie vor zwei Jahren Sparkassen-Cup-Siegerin geworden. So hat sich der erfolgreiche Kreis geschlossen.

Erleichterung

Bereits als sich die junge Berufsreiterin für das Stechen qualifizierte, war Erleichterung zu spüren. Denn ihre direkten Verfolger in der Gesamtwertung Alina Härtel und der Brakeler Hubertus Spieker kassierten im Umlauf Fehler. Im Stechen ritt Anncatrin Redder die zweitschnellste fehlerfreie Zeit. „Mein Pferd ist erst sieben Jahre alt und ist vorher erst ein Stechen gelaufen. Er hat super mitgemacht und hatte richtig Spaß im Stechen”, freute sich Redder über den Gesamtsieg und auch Rang zwei im abschließenden M*-Springen. Dieses gewann Markus Friedel vom RV Nethegau Brakel auf „Casquall” mit dem schnellsten fehlerfreien Ritt. Von sechs Stech-Teilnehmern erreichte die junge Lisa Mahlmann aus Steinheim auf ihrer schnellen „Rijenna„ den dritten Platz. Spannend machte es noch einmal der Brakeler Klaus Drewes, der mit „Schakira“ im Stechen die schnellste Zeit ritt, dann aber am letzten Sprung einen Fehler kassierte und somit in der Endabrechnung Fünfter wurde.

Trotz der speziellen Umstände ist das Brakeler Hallenturnier unter Corona-Bedingungen gut verlaufen. „Die Reiter haben sich alle an die Vorgaben gehalten”, stellte Axel Konersmann, Vorstandsmitglied und Hygienebeauftragter beim RV Nethegau, heraus. Den Veranstalter freute es, dass insbesondere die Vereinsjugend viele tolle Erfolge erzielte. Die Ausbildung steht hoch im Kurs.

Reit-Resultate

E-Dressur: 1. Antonia Vogt, Fabbiano (Brakel) 8,0, 2. Elisabeth von Wartenberg, Amaretto (Reelsen) 7,8, 3. Mia Krause, Doppelpunkt (Cherusker) 7,5

E-Stilspringen: 1. Lotta Hülsmann, Anatrim Lady (Cherusker) 8,2, 2. Maleen Bröker, Little Lady (Brakel) 8,0, 3. Elisabeth von Wartenberg, Amaretto (Reelsen) 7,9

E-Springen: 1. Wilhelm Diekmann, Petit Pommery (Brakel) 0/48.23, 2. Lisann Bröker, Rikola de Nero (Brakel) 0/49.14, 3. Sophie Wulf, Graf Günther (Neuenbeken) 0/49.29

A*-Stilspringen 1. Abt.: 1. Ines Rückwarth, Akito (Brakel) 8,3, 2. Henrik Pellengahr, Quinola (Brakel) 8,2, 3. Paula Rosemeier, Face Time (Cherusker) 8,0. 2. Abt.: 1. Maya Franik, Chocolate Girl (Hellefoth) 8,0, 2. Emma Benken, Donnerlottchen (Alhausen) 7,9, 3. Jil Koch, La Coruna (Cherusker) 7,8

A**-Springen: 1. Jill-Ellen Paprotny, Credit Card (Hellefeld) 0/46.75, 2. Ronja Behrendt, Calotta (Herford) 0/48.41, 3. Lara Kunz, Haute Couture (Dringenberg) 0/48.74

L-Stilspringen: 1. Abt.: 1. Tabea Bergmann, Casalito (Lage) 8,1, 2. Tyra-Anastasia Kukuk, Dorie (Alhausen) 8,0, 3. Maja Ahls, Arpeggios Amelie (Steinheim) 7,8, 2. Abt.: 1. Stefanie Zimmermann, Monte Carlo (Dahl) 8,5, 2. Britta Kleineheismann, Quentina (Paderborn) 8,3, 3. Alina Stöver, Schakira (Brakel) 8,1

M-Stilspringen: 1. Lara Tölle, Ledario Dream (Hofgeismar) 8,2, 2. Malin Bente, Cantara (Emmerthal) 8,0, 3. Claudia Sander, Armani Code (Alhausen) 7,9.

M*-Springen mit Stechen: 1. Markus Friedel, Casquall (Brakel) 0*/33.51, 2. Anncatrin Redder, Hogwarts High Point (Alhausen) 0*/35.16, 3. Lisa Mahlmann, Rijenna (Steinheim) 0*/35.90