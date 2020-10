Junges Team bleibt ohne Punkt

So standen die Rot-Weißen am Ende wieder einmal mit leeren Händen da. Die Einstellung war wie in den Partien zuvor klasse. Kampf bis zur letzten Sekunde. „Wir sind im Umbruch. Die jungen Spielerinnen knien sich rein. Das Team ist eine Einheit. Allerdings mussten wir auch diesmal wieder einem frühen Rückstand hinterherlaufen“, blickte Drewitz zurück.

0:1 nach 120 Sekunden

Ganze 120 Sekunden waren in Bökendorf absolviert, als Gästeangreiferin Esther Juretzka nach einer Ecke völlig freistehend nur noch zum 0:1 einköpfen brauchte. Der SVB zeigte sich davon unbeeindruckt. Der Talentschuppen gestaltete die Geschehnisse in der Folgezeit ausgeglichen. Die erfahrene Mannschaft aus der Domstadt, die in der vorhergehenden und aufgrund von Corona abgebrochenen Spielzeit das Geschehen in der Regionalliga-West beherrscht hatte, tat sich gegen diszipliniert agierende Gastgeberinnen schwer. Schlechte Nachricht für den SVB nach 17 Minuten: Marina Heidebrecht wurde zunächst minutenlang behandelt. Das Nasenbein der Defensivakteurin war innerhalb weniger Sekunden angeschwollen. „Wir haben Marina mit Verdacht auf Nasenbeinbruch ausgewechselt“, sagte Co-Trainer Markus Korth. Für die erfahrene Akteurin wechselte Drewitz die talentierte Chantal Campos Chavero ein. Stürmerin Carla Oelmann wurde auf die Position von Heidebrecht nach hinten beordert. Chavero sollte es nun vorne richten. Eine Minute nach der verletzungsbedingten Umstellung jubelte der Gastgeber: Abwehrchefin Pamela Jahn hatte per Freistoß vehement abgezogen und den Ball in die Netzmaschen gesetzt: 1:1 in der 23. Minute. Die ranghöchste Fußballmannschaft aus dem Kreis Höxter hatte sich belohnt.

Krankenwagen vor Ort

Nach 33 Minuten musste auf Kölner Seite Leistungsträgerin Lena Plank mit Verdacht auf einen Beinbruch ebenfalls verletzt raus. Der Krankenwagen war schnell vor Ort. Schock vor der Pause für den SVB in der 41. Minute: Lina-Katharina Vianden traf per Distanzschuss zum 1:2. Eine Minute vorher hatten die Bökendorferinnen in prekärer Situation noch im Kollektiv geklärt. Die Gastgeberinnen standen auch im zweiten Abschnitt gut. In der 56. Minute allerdings machte Torfrau Chantal Woznitza eine alles andere als gute Figur, als sie den Ball nach Freistoß von Lina Kathrina Vianden durch die Handschuhe gleiten ließ – 1:3. Wieder Hoffnung nach 63 Minuten, als Pamela Jahn mit ihrem zweiten Treffer per abgefälschtem Freistoß das 2:3 markierte. Nur 180 Sekunden später war Gästespielerin Sonja Giraud zum 2:4 zur Stelle.

Drewitz enttäuscht

„Am Ende waren es auch individuelle Fehler, welche die Niederlage leider besiegelt haben“, stellte Tina Drewitz fest.

SV Bökendorf: Woznitza – Schulte (80. Lessmann), Heidebrecht (18. Chavero), Mönnekes, Oelmann, Leuchtmann, Jahn, I. Wilm (67. Amata), Multhaup, Hoffmann, Rombach