Befreiungsschlag

Die angeschlagenen Brakeler schafften den Befreiungsschlag aus dem Tabellenkeller auf außergewöhnliche Art und Weise. Warum, erklärte Coach Özdemir anhand der ersten Halbzeit: „Wir konnten froh sein, mit nur zwei Gegentoren in die Pause gegangen zu sein.” Nach einer Doppelchance der Brakeler Jonas Böhner und Pascal Knoke in der fünften Minute verloren die Gäste komplett den Faden. In der 17. und 18. Minute kassierten die Spvg Brakel gleich zwei Nackenschläge: Jan Henrik Vossenkämper und Tim Herden waren für den VfL Holsen als Torschützen erfolgreich gewesen und hatten damit die Verunsicherung in der Mannschaft der Spvg Brakel verschärft. „Wir waren immer zu weit weg von den Gegenspielern gewesen und vom Angriff bis zur Abwehr nur hinterhergelaufen”, stellte Özdemir später fest.

Böhner trifft

Dass Jonas Böhner in der 44. Minute zum 1:2 aus Brakeler Sicht verkürzte, war zwar schmeichelhaft, aber psychologisch enorm wichtig. Aus der Kabine kam eine verwandelte Elf, die zur Freude des Spvg-Übungsleiters ein „komplett anderes Bild abgab und sich noch mit drei weiteren Toren belohnte”. Diese Treffer gingen auf die Konten von Pascal Knoke (52. und 69. Minute) sowie Dominik Kling (86.).

Gezittert

Gezittert werden musste bis zur 4:2-Vorentscheidung in der 86. Minute, denn der VfL Holsen wurde immer wieder durch Standardsituationen gefährlich. Dass den ambitionierten Gastgebern ein Spiel noch derart entgleiten sollte, mutete merkwürdig an. Zumal der VfL am Donnerstag erst sein komplettes Trainerteam gewechselt hatte und eine positive Auswirkung angesichts der frühen 2:0-Führung bereits ausgemacht schien. Doch gegen diese Rechnung hatten die Akteure der Spvg Brakel Einwände. Schließlich hatte man sich vorgenommen, gemeinsam aus der Krise zu schreiten. Dafür wurde das Training am Freitag kurzerhand vom Fußballplatz ins Bowling-Center verlegt. „Wir wollten die Köpfe frei bekommen”, begründete Özdemir den Verzicht auf die Abschlusseinheit vor dem Auswärtsspiel, das für den Trainer eine Erkenntnis brachte: „Diese Mannschaft hat Moral. Davor ziehe ich meinen Hut. Wenn alle so weitermachen, war es nicht der letzte Abend auf der Bowlingbahn“, sagte der Coach vielsagend. Das Training werde aber nicht vernachlässigt.

Spvg Brakel : Pape – H. Derenthal, Koch, Kling, Nolte, Knoke (82. Thomas), Rohde, Menie, Böhner, Vogt (14. Morzonek), Koch (87. Kleine)