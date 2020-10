Beim SVB spielt die Zukunft

Hammer-Auftaktprogramm

„Das Auftaktprogramm hatte es in sich. Wir haben die Spitzenteams der Liga fast alle hinter uns“, schaut Tina Drewitz auf den Spielplan. Von den aktuell ersten Sechs der Tabelle haben die Bökendorferinnen gegen fünf Mannschaften gespielt. Die Tour gegen die aktuell Besten der Regionalliga-West wird am Sonntag mit dem Heimspiel gegen den Tabellenzweiten VfL Bochum abgeschlossen. „Die Mannschaft wird wieder einmal alles raushauen. Oftmals waren wir nah dran. Die jungen Spielerinnen lernen von Spiel zu Spiel dazu“, sieht die Trainerin Fortschritte. Die Fehler müssten minimiert werden. „Die Gegentore sind oftmals zu einfach gefallen. Und 21 Gegentreffer natürlich viel zu viel.“ Die Quote sei auch nicht durch die hohe Qualität der bisherigen Kontrahenten zu relativieren. „Gegen den VfL Bochum ist eine Überraschung möglich, wenn wir lange die Null halten.“

Immer nah dran

Beim Spitzenreiter Sportfreunden Siegen zogen sich die Rot-Weißen am vergangenen Sonntag wieder einmal gut aus der Affäre. Am Ende stand beim ungeschlagene Primus eine 1:3-Niederlage. Die Bökendorferinnen rutschten damit auf den letzten Platz ab. „Wir sind leider nicht in Führung gegangen. Die Chance dazu hatten wir in der 20. Minute“, blickt die 34-Jährige zurück. Vor der Halbzeit kassierte der SVB das 0:1, weil das Team für kurze Zeit die vorher diszipliniert verordnete Grundausrichtung nicht eingehalten hatte. Kurz nach der Pause ließen die Siegenerinnen den zweiten Treffer folgen. „Es war bezeichnend für die meisten unserer fünf Spiele vorher.“ Das Team sei immer nah dran. Allerdings fehle die Sicherheit und aufgrund der Auftakt-Niederlagen das Selbstvertrauen.

Tolle Einstellung

„An der Einstellung und dem Willen hapert es bei uns nicht. Die Spielerinnen geben nie auf. Das macht uns alle zuversichtlich“, schätzt Drewitz den Charakter der Mannschaft und insbesondere den Elan der „jungen Wilden”. Von der Wende ist die ehemalige Bundesligaspielerin überzeugt. Das vermeintlich nach dem Bochum-Spiel leichtere Programm ist dabei nicht der Grund für den Optimismus: „Die Spielerinnen wollen es. Die Trainingsbeteiligung liegt bei den drei wöchentlichen Einheiten zwischen 13 und 16 Akteurinnen. Die Lernbegierde ist beeindruckend.“ Zudem ist der SVB in der ausgeglichenen zweiten Tabellenhälfte gerade einmal drei Punkte vom Viertletzten SV Budberg und auch nur sieben Zähler vom aktuell Siebten VfR Warbeyen entfernt. „Allerdings müssen wir jetzt selbst etwas für die Habenseite tun.“

Neuformiert

Das neuformierte Team akklimatisiert sich in der Regionalliga. Rike Tolckmitt, Laura Dammeier, Yvonne Hansmeier (Babypause) Lena Kuhlmann (jetzt Co-Trainerin) und Tina Drewitz selbst, die sich von der Doppelfunktion Trainerin und Spielerin getrennt hat, stehen auf dem Platz nicht mehr zur Verfügung. „Eine Yvonne Hansmeier können wir mit ihrer Schnelligkeit und individuellen Klasse nicht ersetzen. Natürlich fehlt uns aufgrund der Abgänge die Erfahrung. Trotzdem gibt es auf der anderen Seite die Lichtblicke.“ Auf gutem Weg sieht Drewitz Stürmerin Fiona Rombach, die aus der Jugend des FSV Gütersloh gekommen ist, und Chantal Campos von Arminia Bielefeld sowie Torhüterin Melike Bulut und Debora Amato, die beide bei den B-Juniorinnen des Herforder SV spielten.

Echterling überrascht

Die größte positive Überraschung ist für Drewitz Lilly Echterling, die aus dem eigenen B-Jugendteam in den Kader des Regionalligisten aufgerückt ist. „Lilly hat bei den B-Juniorinnen als Stürmerin agiert und ist bei uns zur Abwehrspielerin umfunktioniert worden. Sie macht das sehr gut“, lobt die Übungsleiterin. Gegen Siegen stand Youngster Melike Bulut zwischen den Pfosten, nachdem Chantal Woznitza zuletzt immer wieder patzte.

„Im Kreis Höxter haben wir nicht die sportliche Infrastruktur wie Recklinghausen. Aber es gibt Talente. Sie sind unsere Regionalliga-Zukunft“, sagt Tina Drewitz.

Ein Kommentar von Jürgen Drüke

Es ist eine Vorzeigeliste des deutschen Frauenfußballs: VfL Bochum, 1. FC Köln II, Bayer Leverkusen II, Borussia Mönchengladbach II, Alemannia Aachen, Sportfreunde Siegen, FFC Recklinghausen – und mittendrin der SV Bökendorf.

Im dritten Jahr spielt der kleine Traditionsverein aus dem Kreis Höxter in der Regionalliga im Konzert der Großen mit. Das ist an sich schon eine beachtliche Leistung. Der SVB war 2011 noch Kreisligist und hob dann ab. Was in den vergangenen neun Jahren im wahrsten Wortsinn auf die Beine gestellt wurde, verdient höchsten Respekt. Ohne die Ex-Bundesligaspielerinnen wie Tina Drewitz, Yvonne Hansmeier und die ehemalige Zweit-Bundesligaspielerin Sarah Mönnekes wäre das alles nicht möglich gewesen. Bökendorf absolviert ein schweres Auftaktprogramm und hat nach fünf Spielen noch keinen Zähler. Das neue, junge Team offenbart trotzdem Regionalliga-Format.