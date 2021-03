Von der Kooperation zum „FFC“

Bereits seit dem vergangenen Jahr arbeiten die drei Vereine und der TuS Bad Driburg im Mädchenbereich als JSG Bökendorf-Nethegau eng zusammen. Diese Zusammenarbeit soll nun auch auf den Frauenbereich ausgeweitet werden. Dafür bildet der neue Verein die Grundlage. „Die Zukunft des Mädchen- und Frauenfußballs im Kreis Höxter kann auf dem derzeitigen Niveau nur durch eine Zusammenführung der derzeit führenden Vereine in diesem Bereich erreicht werden“, erklärt der Vorstand des SV Bökendorf in einem Schreiben an seine Mitglieder. Die Bökendorfer sind am Dienstag, 30. März, zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung aufgerufen. Dort soll die Ausgliederung des Frauen- und Mädchenbereiches beschlossen werden.