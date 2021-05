Brakeler Talentschuppen improvisiert

Der Westfale „Dachico“ fällt auf. Imposant ist er, Schulterhöhe 1,80 Meter und ein Blick, den nichts zu erschüttern scheint. Mit seinen 16 Lebensjahren zeichnen sich noch immer die kräftigen Muskeln unter seinem nussbraunen, glänzenden Fell ab. Er trug seine Brakeler Voltis in den vergangenen zehn Jahren zu den größten Erfolgen in der Geschichte des Reitervereins (RV) Nethegau. Wie an der Perlenschnur gezogen, zieht „Dachico“ auch an diesem stürmischen Frühlingstag seine Runden auf dem Außensandplatz an der Brakeler Reithalle. Auf seinem Rücken wirbelt Finja Eyers durch die Luft. Gekonnt schwebt das 16-jährige Talent in einem Unterarmstütz über dem galoppierenden Pferderücken. Die Beine im Spagat. Das Markenzeichen ihrer anspruchsvollen Kür. „Super Finja“, lobt Franziska Peitzmeier, Junioren-Vizeweltmeisterin der Jahre 2015 und 2017, am Rand. Die 21-jährige Gütersloherin voltigiert jeden Samstag in Brakel mit. Derweil konzentriert sich Trainerin und Longenführerin Anna Brinkmann vollends auf „Dachico“. Und das verlangt trotz aller Zuverlässigkeit des großen Braunen ihre ganze Aufmerksamkeit. „Voltigieren funktioniert eigentlich nur in der Reithalle. Draußen lässt sich das Fluchttier Pferd einfach zu schnell ablenken. Das Verletzungsrisiko für die Voltigierer ist zu groß. Auch unter freiem Himmel ist das Training derzeit nur mit zwei Personen möglich.