Miriam Thiele (am Ball) und Amelie Pucker vom SV Bergheim haben sich in Wuppertal im Einzel und im Doppel jeweils in die Runde der besten 16 gespielt. Foto: Sylvia Rasche

»Die Runde der besten 16 ist für beide ein sehr gutes Ergebnis«, sagte Marco Pucker, der das Duo in Wuppertal betreute. Beide qualifizierten sich mit je 2:1-Siegen in der Vorrunde als Gruppenzweite für die Hauptrunde und marschierten nach starken Leistungen jeweils mit einem 3:0-Erfolg weiter ins Achtelfinale. Hier traf Amelie Pucker auf die Topfavoriten Hannah Schönau und musste ihr zum Sieg gratulieren. Miriam Thiele hatte es ebenfalls mit einer stärker eingeschätzten Spielerin zu tun und unterlag in drei Sätzen.

Als Gruppensiegerin schafften Nina Seibt vom NRW-Liga-Herbstmeister DJK Adler Brakel den Sprung in die Hauptrunde, kam hier aber nicht weiter. »Ich habe in der Gruppe gut gespielt. Meine Gegnerin in der ersten Hauptrunde hat aber einfach alles getroffen. Ich wusste gar nicht, was ich machen sollte«, berichtete die Bonenburgerin. Die Daseburgerin Celine Dierkes schaffte es als Gruppenzweite ebenfalls in die Hauptrunde, blieb hier aber im ersten Spiel hängen.

Richtig ärgerlich war für die heimischen Akteurinnen die Auslosung im Mädchen-Doppel. Die beiden eingespielten Kombinationen hatten sich gute Chancen ausgerechnet, gingen sie doch immerhin als Bezirks- und Vizebezirksmeisterinnen ins Rennen. Dann mussten aber beide schon im Achtelfinale gegen die an Position eins und zwei gesetzten Duos ran und schieden aus.

Nina Seibt und Celine Dierkes bekamen es mit Anni Zhan/Mara Lamhardt zu tun und mussten sich mit 1:3 geschlagen geben. »Den einen Satz haben wir 26:24 gewonnen. Das war richtig spannend«, berichtete Nina Seibt.

Amelie Pucker und Miriam Thiele zogen gegen Hannah und Charlotte Schönau vom TTC Mariaweiler in drei Sätzen den Kürzeren. Die Schwestern, deren Oma in Höxter lebt, holten sich am Ende ohne Satzverlust den Titel.