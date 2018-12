Entspannt nach einer erfolgreichen Saison: Die Höxteranerin Ines Busse hat in diesem Jahr gleich vier neue Bestmarken in der Altersklasse W45 aufgestellt und möchte sich in der kommenden Saison an den Siebenkampf heranwagen.

Von Sylvia Rasche

»Dabei war es eigentlich gar kein so gutes Jahr für uns. Wir hatten mehr als sonst mit Krankheiten und Verletzungen zu kämpfen«, sagt HLC-Trainer Rainer Queren.

Zahlreiche Disziplinen tauchen erstmals in der neuen Bestenliste auf und komplettieren das Zahlenwerk so immer mehr.

Neu dabei ist zum Beispiel das Zehn-Kilometer-Mannschaftsrennen der U20. Die Lüchtringer Brüder Tim und Jan Holtbrügge sowie Matthias Berkemeier sind in Steinhagen im Oktober zum NRW-Vizemeistertitel gelaufen. Ihre 1:52.46 Minuten sind auch neuer Rekord. Schnellster des Trios war ausgerechnet der Jüngste: Tim Holtbrügge, der auch 2019 weiter im D-Kader des FLVW vertreten ist, gehört noch der U18 an und lief 35:59. Den Einzel-Kreisrekord über diese Strecke hält in der U18 seit elf Jahren übrigens ein ehemaliger Lüchtringer, der heute für den TV Wattenscheid startende Jonas Beverungen in 33:25 Minuten.

Rekorde schwer zu toppen

»Es gibt Rekorde im Kreis Höxter, die nur sehr schwer zu knacken sind. Dazu gehören die Zeiten, die Jonas Beverungen oder der Driburger Christian Königstein gelaufen sind. In der weiblichen Jugend trifft das auf Kerstin Müller oder Carmen Fromme zu. Das waren Zeiten auf hohem deutschen Niveau«, Trainer Jörg erläutert Friedrich.

Deppe auf Scherfoses Spuren

Der junge Dalhausener Nils Deppe , der im LV Bördeland Borgentreich trainiert, hat sich in diesem Sommer gleich zwei neue Bestmarken gesichert. In der Altersklasse der Schüler M10 verbesserte er den erst ein Jahr alten Rekord über 800 Meter um sieben Sekunden auf 2:33,44 Minuten. Im Weitsprung knackte er die 17 Jahre alte Bestmarke des späteren Top-Zehnkämpfers Patrick Scherfose um sechs Zentimeter. Der neue Rekord steht bei 4,41 Meter. »Wir versuchen, unsere jungen Leichtathleten möglichst vielseitig auszubilden. Nils ist sehr ehrgeizig und hat großen Spaß an Training und Wettkampf«, sagt Vorsitzender und Trainer Frank Wieners.

Bei den Senioren M55 gab es vier neue Bestmarken von vier verschiedenen Athleten. Alle vier sind im ersten Jahr in der Altersklasse startberechtigt. Dabei sticht Jürgen Scherg von der Non-Stop-Ultra Brakel besonders hervor. Er verbesserte den 23 Jahre alten Zehn-Kilometer-Rekord des Bad Driburgers Paul Böger um neun Sekunden auf nun 37:47 Minuten. Andreas Mügge vom TV Jahn Bad Driburg hat die 800 Meter im Mai in Brakel in 2:28,88 Minuten abgespult und damit eine neue Bestmarke aufgestellt.

Der Lüchtringer Hans-Peter Müller ist neuer Rekordhalter im Hochsprung. Er überwand de Latte im Juli in Lüchtringen in 1,30 Meter. 5,30 Meter sprang Uwe Brandl vom HLC Höxter und stellte damit eine neue Bestmarke auf, mit der er auch die Jahreswertung in der Westfälischen Bestenliste anführt.

Spitzenreiter in Westfalen

Interessant in diesem Zusammenhang: Mit 13.35 Sekunden ist Brandl auch Spitzenreiter der Saison über 100 Meter in Westfalen - zum Kreisrekord reichte das aber nicht. Den hält seit 29 Jahren sein Vereinskollege Dieter Baumgarten in starken 12,8 Sekunden. »Dieter Baumgarten war gerade im Sprintbereich ein Ausnahmeathlet, der auch an Welt- und Europameisterschaften der Senioren teilgenommen hat«, erläutert Jörg Friedrich. Der Lüchtringer ist seit fast 40 Jahren in der heimischen Leichtathletik zu Hause und erstellt als Kreisstatistiker die Besten- und Kreisrekordliste.

Der Juni war der Rekordmonat der Hannelore Wilmes . In Gladbeck und Uslar hat sie gleich drei neue Rekorde in ihrer Altersklasse aufgestellt und dabei im Diskuswurf ihre alte Marke noch einmal selbst auf 16,24 Meter ausgebaut. Dazu kommen Bestmarken im 100-Meter-Lauf und Weitsprung. Im Kugelstoßen (2013), Hammer- (2016) und Speerwurf (2017) ist sie ebenfalls Rekordhalterin dieser Klasse.

Außerdem hält Wilmes neun Bestmarken in jüngeren Altersklassen, die noch Bestand haben. »Hannelore ist auch im Training ein Vorbild. Sie geht neben unseren Einheiten zusätzlich noch ins Fitnessstudio«, berichtet Rainer Queren. »Außerdem lockert sie unser Training auf, indem sie ab und zu selbst gebackene Naschereien mitbringt«, schmunzelt der Trainer.

Vereinskollege Michael Hoppe schlug 2018 dreifach zu und verbessere die Kreisrekorde in der Altersklasse M65 im Hochsprung, Weitsprung und Diskuswerfen.

Siebenkampf im Blick

Die Höxteranerin Grit Graefe , ebenfalls mehrfache Rekordhalterin ihrer Klassen, fügte ihrer Sammlung im September in Uslar die Bestmarken im Hochsprung und Fünfkampf hinzu. Vereinskollegin Ines Busse wollte sich eigentlich in dieser Saison erstmals an einen Siebenkampf wagen, musste aus Verletzungsgründen im Frühjahr allerdings passen und absolvierte im Herbst einen Fünfkampf (100 Meter, Hochsprung, Kugelstoßen, Weitsprung , 800 Meter), der mit 3037 Punkten in die Rekordliste aufgenommen worden ist. »Den Siebenkampf hat sie aber noch nicht aus den Augen verloren«, verrät Trainer Rainer Queren und stellt vor allem die Leistung im Speerwurf (31,05 Meter) heraus. Diese Weite bedeutet nicht nur einen Kreisrekord, sondern auch Platz zwei in der Westfälischen Bestenliste. Neue Kreisrekorde gab es für Ines Busse 2018 zudem im Hochsprung und Diskuswurf.

Ausflug auf die Bahn

Simone Siepler von der Non-Stop-Ultra Brakel ist eher beim Straßenlauf als auf der Bahn anzutreffen. Trotzdem stellte sie beim Ausflug zum Iburgbergfest einen neuen Rekord der Klasse W45 über 3000 Meter in 13:18 Minuten auf. Die Lüchtringerin Regina Beverungen holte sich einen neuen Rekord im Speerwurf der Altersklasse W55.

Jeweils sechs Jahre Bestand hatten die Rekorde in der Altersklasse W9 über 50 Meter und im Weitsprung. Seit diesem Sommer gehören die neuen Bestmarken der Höxteranerin Neele Schoppe (8,18 Sekunden über 50 Meter) und der Driburgerin Ida Hillebrand (3,86 Meter Weitsprung). Ebenfalls nach sechs Jahren knackte die Driburgerin Loi Rabehanta den alten W8-Weitsprungrekord um einen einzigen Zentimeter und stellte mit 3,35 Meter eine neue Marke auf.

Non-Stop-Ultra füllt Lücken

Gleich acht »Lücken« in der Bestenliste hat die Non-Stop-Ultra in dieser Saison gefüllt. Folgende Strecken fehlten in den Altersklassen bisher in der Liste und sind somit neue Rekorde. Ursula Müller hält in der Klasse W65 nun die Bestmarken über fünf (27:10) und zehn Kilometer (57:39).

Der ehemalige Vereinsboss Adalbert Grüner ist gleich an drei Rekorden beteiligt: 10000 Meter Bahn (M65/53:53), fünf Kilometer Straße (M65/27:19) und zusammen mit Josef Hillebrand und Rainer Goltsche in der jüngeren Altersklasse M60 in der 3x1000-Meter-Staffel.

In der Altersklasse M30 ist Debesay Gebreyonas neuer Rekordhalter über fünf Kilometer (18:21). Beim Osterlauf in Paderborn holten sich Bernadette Beine (W55, 25:09) und Claudia Reinold (W40, 24:48) die neuen Bestmarken über fünf Kilometer.

Martin Lausberg , Hubert Quest und Mario Knipping schraubten den 4x1000-Meter-Rekord der Altersklasse M45 aus dem Jahr 2007 um knapp drei Sekunden auf 11:24,50 Minuten hoch. Die alte Bestmarke hatte ebenfalls die NSU gehalten.