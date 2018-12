Von Jürgen Drüke

»Wir freuen uns über Top- Mannschaften und Fußballtalente aus ganz Deutschland. Unser ehemaliger Juniorentrainer Kariem Moussa hat großen Anteil an der erlesenen Auswahl«, hob Turnierchef und Moderator Hans Marbach während einer Pressekonferenz in der Sparkasse Höxter hervor. »Das Turnier hat seinen besonderen Reiz. Wir bieten Jugendlichen aus der Region die Möglichkeit, sich mit höherklassigen Mannschaften zu messen«, beschrieb Martin Dirkes von der Sparkasse Höxter als Hauptsponsor eine wichtige Intention. Zahlreiche weitere Unternehmen unterstützen das Event. »Wir bedanken uns bei allen Sponsoren, ohne ihre Hilfe wäre das Turnier nicht möglich«, sagte Marbach. Die Unterkunft der Mannschaften sowie bereits die An- und Abreise der Mannschaften sorgen für entsprechende Kosten.

Kreisteams gegen Bundesligisten

Juniorenmannschaften aus dem Kreis Höxter freuen sich auf den Vergleich mit Teams aus der Bundesliga bei den B-Junioren sowie aus der Regionalliga, das ist die höchste Spielklasse bei den C-Junioren. »Es gibt kein Turnier in der Region, das eine solche Historie wie der Sparkassen Huxori Cup hat«, betonte Dirkes. Den zahlreichen Helferinnen und Helfern gelte bereits im Vorfeld der Dank.

Der 38. Sparkassen Huxori Cup wird Samstag, 5. Januar, und Sonntag , 6. Januar, ausgetragen. Neben den B- und C-Juniorenturnieren gibt es E-, F- und G-Junioren-Wettbewerbe mit heimischen Nachwuchsteams.

B-Junioren

Der Kandidatenkreis lässt sich sehen. »Mit der SG Unterrath und Tennis Borussia Berlin sind zwei Vertreter aus der Bundesliga West und Nord/Nordost am Start«, benennt Marbach damit gleichzeitig zwei Favoriten. Der SV Eichede und der TSV Kronshagen liefern sich in der Oberliga Schleswig-Holstein ein Kopf-an-Kopfrennen um den Aufstieg in die Bundesliga und werden in Höxter ihre spielerische Klasse in die Waagschale werfen. Nach einigen Jahren wird sich auch Rot-Weiß Erfurt aus der Regionalliga Nordost wieder die Ehre geben. Erstmals wird der SV Rödinghausen, der in der Westfalenliga beheimatet ist, dabei sein. Von den heimischen Vertretern besitzt Bezirksliga-Spitzenreiter SpVg. Brakel die besten Perspektiven. Titelverteidiger ist in dieser Altersklasse der SC Wiedenbrück, der im vergangenen Jahr überraschend das Endspiel gegen den Bundesligisten SG Unterrath gewann.

Die Teilnehmer bei den B-Junioren: Gruppe A: SC Wiedenbrück, SG Unterrath, TSV Kronshagen, TSV Havelse, SV Holzminden, SpVg. Brakel. Gruppe B: Tennis Borussia Berlin, SV Eichede, Rot-Weiß Erfurt, SV Rödinghausen, JFV Nenndorf, SV Höxter.

C-Junioren

»Wir sind stolz, dass wir wieder sechs Regionalligisten begrüßen können. Das Niveau ist entsprechend hoch«, freut sich Hans Marbach auf spielerische Klasse und Spannung. Favorit ist Regionalligist und Titelverteidiger SC Paderborn. Aus dem Westen kommen Rot-Weiß Essen und der VfL Theesen dazu. Aus dem Südwesten ist der TuS Koblenz, aus dem Nordosten Tennis Borussia Berlin und aus dem Norden der Niendorfer TSV dabei. Den Regionalligisten will JFV Hanse Lübeck aus der Oberliga Schleswig Holstein Paroli bieten. »Die Lübecker haben bisher alle Spiele in der Oberliga Schleswig Holstein gewonnen und streben den Aufstieg in die Regionalliga an«, traut Marbach den Norddeutschen in der Bielenberghalle durchaus den großen Coup zu. »Der Lübecker Trainer hat sich bei uns frühzeitig beworben«, zeigt der Turnierchef damit die Anziehungskraft des Sparkassen Huxori Cups auf. Von den heimischen Mannschaften dürften Westfalenligist SpVg. Brakel und Landesligist SV Jerxen/Orbke im Konzert »der Großen« eine gute Rolle spielen. Landesligist HSC Hannover hat sich mit dem Ex-Brakeler Trainer Marcel Rasche eine gute Platzierung vorgenommen. Landesligist SV Holzminden ist ebenfalls ein starkes Hallenteam.

Gruppe C: SC Paderborn, VfL Theesen, TuS Koblenz, SpVg. Brakel, SV Jerxen/Orbke, Hanse Lübeck. Gruppe D: Niendorfer TSV, RW Essen, Tennis Borussia Berlin, HSC Hannover, SV Höxter, SV Holzminden.

E-Junioren

Gruppe E: JSG Kollerbeck, SV Höxter I, KSV Hessen Kassel U 10, SV Höxter III. Gruppe F : TuS Bad Driburg, SpVg. Brakel, SV Holzminden, SV Höxter II.

F-Junioren

SG Stahle/Albaxen, SpVg. Brakel, KSV Hessen Kassel, TuS Lüchtringen, JSG Kollerbeck, SV Höxter.

Minikicker

SV Höxter, SpVg. Brakel, SF Warburg 08, JSG Boffzen/Fürstenberg, SV Bergheim.

Gespielt wird Samstag von 10 Uhr bis etwa 19.15 Uhr und Sonntag von 9.30 Uhr bis etwa 18.30 Uhr.