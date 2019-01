Die SpVg. Brakel und Phönix Höxter sind in der Bezirksliga nach der Hinrunde gut aufgestellt. Brakel (rechts: Abwehrchefin Clarissa Seck) und Phönix (links: Debora Amato) wollen in der Rückrunde weiter fleißig Punkte sammeln. Foto: Felix Senftleben

Von Felix Senftleben

Brakel/Höxter (WB). Das ist eine starke Bilanz der beiden heimischen Mädchenfußballteams in der Bezirksliga: Aufsteiger SpVg. Brakel überwintert auf Platz vier, der Landesliga-Nachwuchs von Phönix Höxter auf Platz fünf. Beide Mannschaften wollen in der Rückrunde an diese starken Auftritte anknüpfen.

SpVg. Brakel

»Wir sind natürlich sehr zufrieden mit der Hinrunde und freuen uns, dass wir aktuell so gut da stehen«, sagt Trainer Thomas Müller, der das Team auch schon in der Aufstiegssaison betreute. Mit einem tollen Start legte Brakel den Grundstein. Gleich am ersten Spieltag gab es einen 3:2-Sieg gegen den aktuellen Tabellenzweiten SV Kutenhausen/Todtenhausen. »Wir haben uns schnell in der neuen Liga zurecht gefunden, und durch die ersten Erfolge konnten wir viel Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein tanken. Das hilft in der Entwicklung der Spielerinnen natürlich enorm«, weiß Müller. Es folgte zwar ein magerer Oktober mit zwei Niederlagen. Doch die Nethekickerinnen erholten sich und siegten gegen den SC Bielefeld mit 4:2, ehe das Derby gegen Phönix Höxter in der Höxteraner Weserkampfbahn zu ihren Gunsten ausging. Auswärts sind die Nethestädterinnen mit nur einer Niederlage auf dem Konto sogar das drittstärkste Team der Bezirksliga. Für den Aufsteiger ein tolles Zwischenzeugnis!

Das Herzstück der Mannschaft ist Toptorjägerin Sarah Jasperneite. 17 der 28 Brakeler Tore hat die Stürmerin erzielt und führt somit souverän die Torschützenrangliste an. »Sarah ist ein wichtiger Baustein. Sie ist im Spiel sehr fleißig und erarbeitet sich viele Chancen«, berichtet Müller. Weitere sechs Buden steuerte Spielmacherin Melina Menneke bei. »Man darf aber die anderen Spielerinnen nicht vergessen, die die Tore von Sarah und Melina vorbereiten oder das Tor verteidigen«, weiß der Coach um die mannschaftliche Geschlossenheit.

Am 9. März starten die Rot-Schwarzen mit einem Heimspiel im Thermo-Glas-Stadion gegen den SV Kutenhausen/Todtenhausen in die Rückrunde. »Wir wollen so viele Spiele, wie möglich gewinnen und wir wollen mit jedem Spiel besser werden«, blickt Thomas Müller voraus.

Phönix Höxter

»Bisher können wir absolut zufrieden sein«, erklärt Trainer Holger Fischer, dessen Team zehn Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge erarbeitet hat. Dabei zog sich eine sehr schwierige Personallage wir ein roter Faden durch die Hinrunde. »Wenn man sieht, dass wir trotzdem so viele Punkte geholt und größtenteils sehr gute Leistungen gezeigt haben, bin ich schon stolz auf die Truppe«, betont Fischer. Nach dem Aufstieg im Jahr 2015 ist es bereits die vierte Saison, in der Phönix in der B-Juniorinnen-Bezirksliga spielt. Die Kreisstädterinnen sind immer oben mit dabei. Nach zwei fünften Plätzen folgte in der vergangenen Saison ein starker vierter Rang. Auch in dieser Saison ist noch einiges möglich, der Abstand auf den Tabellendritten BV Werther beträgt nur vier Zähler. Im Oktober sicherte sich Phönix den Kreispokal. In der ersten Runde des Westfalenpokals war dann jedoch gegen Regionalliga-Topteam Warendorfer SU Endstation.

Aktuell sind die Kreisstädterinnen in der Ferne besser, als in der Weserkampfbahn. Aus vier Spielen konnten auf fremdem Terrain sieben Zähler bejubelt werden. Zuhause gab es dieselbe Punkteanzahl, jedoch benötigte es ein Spiel mehr. Besonders schmerzt den Phönix-Mädels bisher nur die hohe 0:4-Klatsche im Derby gegen die SpVg. 20 Brakel.

Mit acht Treffern ist Judith Fischer bisher die beste Torschützin der Grün-Weißen und liegt damit in der Torschützenliste auf Platz zwei hinter Brakels Sarah Jasperneite. Auf Platz vier folgte Fischers Sturmpartnerin Helena Rode, die bisher fünf Treffer beisteuern konnte. Drittbeste Phönix-Torjägerin ist Mittelfeldmotor Lara Stock, die zu ihren drei Toren noch etliche Vorlagen für Fischer und Rode lieferte.

Die Phönix-Mädchen sind zudem erfolgreich in die Hallensaison gestartet. Bei den Turnieren der SpVg. 20 Brakel und der JSG Oberes-Externtal siegten die Fischer-Akteurinnen. Nun wollen sie auch die Hallenkreismeisterschaft am kommenden Wochenende und das hauseigene Turnier, den Phönix-Wintercup, in der darauffolgenden Woche gewinnen und eine tolle Hallensaison krönen.

Am 10. März startet das Team beim Tabellensiebten SC Enger in die Rückrunde. »Wir wollen uns weiterhin verbessern und die jüngeren Spielerinnen heranführen«, blickt Holger Fischer voraus.